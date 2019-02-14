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台南下營火警奪嬤孫3命　熱心民眾捐款近45萬

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▲台南茅港尾天后宮主委馮進士（右四）、下營區長姜家彬（右二）等人將捐款交給喪家馮中暉（右三）。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南茅港尾天后宮主委馮進士（右四）、下營區長姜家彬（右二）等人將捐款交給喪家馮中暉（右三）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市下營區開化里中營馮姓民眾住家2月1日凌晨一場惡火，造成嬤孫3人命葬火窟，當地茅港尾天后宮發起募款，里民和網友熱情響應，共有170人捐款44萬5900萬元，2月14日由茅港尾天后宮主委馮進士、下營區長姜家彬、開化里長王清得、茅營里長馮朝義等人將捐款交給喪家馮中暉，希望提供幫助。

2月1日凌晨疑1樓後方發生大火，屋內住有1家10口3代同堂，3大4小由2樓前陽台，由鄰人架相助逃生，但61歲阿嬤黃玉雪緊抱馮中暉的一對8、6歲子女在一樓後方房間被燒成焦屍。

馮中暉、鄭慧娥夫婦災後強忍悲痛，和父兄等人處理後事，另安妮詩遺體護理處理團隊，在郭璋成帶領下主動義務協助修護嬤孫3人遺體。馮中暉十分感謝修護團隊出動20多人，在過年期間花2天時間，將母親及一對子女遺體修復，以慰家人之痛。

▲台南茅港尾天后宮主委馮進士（右四）、下營區長姜家彬（右二）等人將捐款交給喪家馮中暉（右三）。（圖／記者林悅翻攝）

台南市下營區公所除發給市府慰問金60萬元、協助馮家租屋補貼，台南市議會也發30萬慰問金給馮家外，下營區公所並和茅港尾天后宮也發起募款捐助馮家，里民及網友熱心捐款響應，14日將捐款近45萬元，在馮家嬤孫3人告別式前，交給馮中暉，希望提供幫助，令馮中暉十分感謝。姜家彬區長則鼓勵馮中暉夫婦2人還年輕，再把可愛的孩子生回來。

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關鍵字：台南,下營,火警,嬤孫,捐款

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