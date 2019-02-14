鄰居愛亂插車庫！女屋主「霸氣一招」卡死：求我啊？網全跪求後續

記者鄒鎮宇／綜合報導

「本姑娘不是吃素的！！！」台南一名蔡姓女網友表示，她的鄰居趁她去開店時，直接整台車插入車庫內，最後害她回家時沒位置可停，氣到不行的她直接「使出大招」，決定讓惡質的鄰居吃苦頭，霸氣的發言瞬間被網友讚爆。

蔡女在臉書社團「爆怨公社」發文說，鄰居常亂停她的車位，甚至看著她在外面繞圈圈，最後找到車位才上前關心說，「啊妳要停喔？」讓她完全無法接受，「我真的氣到現在還在氣！！！」

▲▼鄰居停在車庫還關心找車位的原PO。（圖／蔡小姐授權提供）



蔡女說，她租了這間房子當倉庫，但對方卻直接插進車庫內，「憑什麼我租了一間房子當倉庫，妳侵門踏戶停在我家啊？害我車子沒得停只能風吹日曬雨淋？」同時也感嘆自己沒有裝鐵門，不然一定會拉下來。

12號時，該鄰居又再次停入車庫內，讓蔡女的理智線直接斷裂，將車停在對方的車後，直接卡死出入口，「既然你要這樣擋我，我就停妳後面、停到妳求我開走！！！」並揚言鄰居只要一報警，她就會提告侵占。

網友看完紛紛留言，「讓他這台停到生鏽！！」、「鄰居來求你的話記得要說」、「真的是人不要臉天下無敵」、「他求你的時候記得錄影」、「想看後續鄰居來求情的畫面跟嘴臉」、「車停個一個星期以上，出門玩去吧！」、「擋住讚啦」。

▼原PO全文。（圖／蔡小姐授權提供）

