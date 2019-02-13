大愛為樑！台南慈濟志工龍崗國小建大愛臨時教室

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

龍崗國小，一間在2016年受到0206台南地震震出危樓的小學，2019年2月12日，也就是學校開學的第二天，校園裡出現一群群慈濟志工及來自台南大成鋼公司的工程人員身影，這群志工與公司員工，要用幾天的時間，合力完成興建4間安全穩固的臨時教室，讓學生安心上課。

2016年2月6日臺南大地震，位於臺南市南區的龍崗國小也不敵強震，校舍嚴重受損，教室成了危險建築。受損的校舍在慈濟的協助下，於2018年7月底拆除，開始重建工程。當時兩間臨時教室組裝工程，在所有人通力合作下，從2018年7月17日起，用三天時間即完成了第一期工程的兩間教室，環境井然潔淨，後續的水電工程將持續完成。當時，龍岡國小開學時，迎接孩子們的，是一個安全無虞的學習環境。

2019年2月12日，是國小開學後的第二天，這一天，在台南地區慈濟志工和大成鋼公司的工程人員，合力豎起一根基柱後，再度啟動臺南市南區龍崗國小第二期四間臨時教室工程。





台南市龍崗國小創校近百年，老舊的校舍在2016年0206台南地震中受損嚴重，2018年終於獲得經費得以重建。

為了解決重建期間的安置問題，校長陳彥良商請慈濟援建六間組合教室。第一期兩間趕在暑假前完工，供作聯合辦公室及專科教室使用。校舍拆除後，全校六個班級、校長室和保建教室都擠在鯤鯓里社區的活動中心，克難地上課。

2019年開學第二天，慈濟志工即刻開工，為孩子們搭建第二期的四間組合教室，每天約二十位志工投入，預計三天內完成搭建。





校長陳彥良表示，龍崗國小是社區內唯一的一所小學，少子化和年輕人外移的因素，學校目前雖然只有六個班級，卻是唯一守護社區孩子的學校。他非常感恩慈濟伸出援手，才讓孩子們有個安心學習的場所，不至於因為學校重建影響太多。

感恩之餘，他希望孩子能記取這分愛，他讓孩子在品德教育課程中，見證組合教室從無到有，不是憑空而來，也請志工分享組合屋是已經幫助過許多和他們一樣的學校，希望這樣的一分愛，能在孩子的心裡延續下去。

更把握機會，讓孩子親自表達感恩，校長說，橘子有十片，台語發音諧音十萬，除了取它吉祥之意，也是孩子們心中由衷的感謝。