影／科大女神講師家人一樣正！基因神複製...一排站開網跪了：都你們美就好啦QQ

▲ 鄭嘉文全家神基因 。（圖／翻攝Instagram／jhiawen.cheng，下同。）

網搜小組／綜合報導

健行科大28歲美女講師「鄭嘉文」日前掀起網友暴動，一雙逆天長腿加上玲瓏有緻的身材，知性又性感的模樣深受學生們喜愛。照片一出，又有網友翻出她與家人的合照，才發現全家人顏值都超高，神基因讓大家看傻表示，「表姐妹那團真心讚！」、「有更多機會了？」、「簡直就是神一樣的存在了」。

▲ 鄭嘉文（左）與妹妹（右） 。

28歲的鄭嘉文目前任職於健行科大數位多媒體設計系，教授的科目為「知識經濟與智財權」，目前也正在攻讀法學博士。她不但擅長法律領域，連鋼琴、長笛等樂器也難不倒她；加上一雙逆天長腿和豐滿上圍，姣好的面容與曼妙的身材讓她內外兼優、理性與氣質兼備，還有人認為能成為她的學生，「根本是上輩子拯救了地球」。

▲ 鄭嘉文與正妹家人們。

事後網友們也發現，鄭嘉文的親手足、甚至是表姊妹顏值也都超高，家族合照中一群人站在一起，根本就只能用「美女如雲」來形容。鄉民們紛紛大讚，「表姐妹說是多胞胎我也信」、「保證天然，真的基因好，而且本人比很多照片好看，個性很直爽」、「都給你們美就好啦！」、「簡直就是神一樣的存在了」。

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