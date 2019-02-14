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正妹抗議「司法不公」雪地放送美乳　大方邀男撫摸：觸感如何？

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正妹抗議「司法不公」雪地放送美乳　大方邀男撫摸：觸感如何？ （左圖／翻攝自Instagram，右圖／翻攝自Youtube）

▲女子為了向警察抗議，竟然公然露乳。（左圖／翻攝自Instagram，右圖／翻攝自Youtube）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名24歲正妹為了抗議「司法不公」，竟然穿著警察制服出現在大街上，並大方裸露胸部邀請男路人來摸，詭異的抗議方法不但在網路上爆紅，也立即引來警方關切，後來更爆出，她去年5月因為無照駕駛被捕時，竟然向警方提出「獻身3P」以換取免牢獄之災的提議。

24歲女子梅耶(Kira Mayer)是一名在Instagram上擁有14.8萬粉絲的人氣網紅，去年5月她因為無照駕駛又襲警，而被判入獄18個月，雖然只服刑5個月就提前出獄，但她卻指控「司法不公」，認為腐敗警察因為知道她是名人所以「特別照顧」，「一名警察告訴我，他會達成我『想紅』的願望」，還說自己之前已經無照駕駛長達9個月，但都沒有人抓。

梅耶近來又有驚人之舉，與男部落客多根耶夫(Alexander Dogonyaev)一起走上街頭，身上穿著警察制服卻只露出乳房，在下雪的街上隨機詢問男路人要不要摸她，只見影片中，有些男子拒絕了，但仍有人受不了誘惑伸手觸摸，其中還有一名男子在伸手前特地把手搓熱，再忘情地大摸特摸，摸的時候梅耶還會問對方，「觸感如何？」

梅耶表示自己之所以要露胸給人摸，是要向腐敗警察抗議司法不公，不過當地媒體報導，這樣的大膽行為很有可能會讓她再度面臨牢獄之災，除了因為裸露行為違法，而且還穿著警察制服，更嚴重的是，觸摸她的男路人裡可能有未成年者。面對大眾批評聲浪，梅耶後來出面道歉，但又爆出她因為不想被捕，曾經色誘警察，提出「3P換自由」的提議，但遭到拒絕最後仍然入獄。

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關鍵字：正妹,網紅,Kira Mayer,俄羅斯,抗議,警察,露胸,拒捕

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