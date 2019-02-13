撃爆對方又比旋轉持久！　花蓮戰鬥陀螺對抗賽16日熱血登場

▲花蓮市長魏嘉賢體驗戰鬥陀螺的樂趣，一連嘗試了不同種類的陀螺，與小朋友一起打擂台，非常熱血歡樂。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市市長盃戰鬥陀螺對抗賽將在2月16日星期六上午11時於自強國中活動中心熱烈登場，由於報名十分踴躍，150個名額的網路報名已額滿，將再開放50位的朋友現場報名參賽，歡迎所有喜愛戰鬥陀螺的大小朋友一起參加。



花蓮縣議員魏嘉彥、新城鄉代表傅緯豪13日上午帶著魏榆恩、洪崑耀（日本G4賽第二名）、洪崇耀（日本G4賽第一名）三位戰鬥陀螺明日之星拜訪花蓮市公所，一起與魏嘉賢市長宣傳本週的活動並體驗打陀螺的樂趣。

戰鬥陀螺由不同零件組裝而成，零件可決定陀螺戰鬥力，戰鬥陀螺上了場，唯一目標就是將對方「爆擊」，意即碰撞對方，造成對方陀螺爆裂，又或是比誰旋轉的久，其強度、持久度都是決勝關鍵。

▲150個網路報名已滿額，將開放50位現場報名參賽，歡迎所有喜愛戰鬥陀螺的大小朋友一起參加。

魏嘉賢親自下場體驗戰鬥陀螺的樂趣，一連嘗試了攻擊型、平衡型、防守型與持久型等不同種類的陀螺，與小朋友一起在擂台中碰撞，非常熱血歡樂。



戰鬥陀螺可以給孩子新的科普教育機會，孩子們專注研究陀螺軸心、輪盤、鐵片配置，還要動腦思考屬性相剋的隊伍調度，以及研究發射技術，種種環節不