強風來襲！台東首部排煙車重裝登場　12級強風相當中度颱風

▲新台幣1530萬元購置的隧道專用救災排煙車，車上配備的主排煙機風速可達每秒約37公尺，約12級風力相當於中度颱風的等級。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東縣消防局為因應草埔隧道工程，以1530萬元購置救災排煙車1輛，22日於台東分隊車庫旁辦理交車及驗收事宜，縣長饒慶鈴也在消防局長管建興等主管陪同下，親自視察及觀看排放的狀況。

交通部公路總局於省道台9線南迴公路拓寬改善工程中，建構一座長4.6公里之草埔隧道，為因應長隧道災害救援需求，於隧道北口安朔端成立隧道（達仁）分隊，並補助消防局1億3千多萬購置各式救災車輛裝備器材。

為快速排除隧道火災所產生大量的濃煙，消防局於補助款中以新台幣1530萬元購置隧道專用的救災排煙車1輛，車上配備主排煙機風速可達每秒約37公尺，約12級風力相當於中度颱風的等級，送風量達每小時12萬立方公尺以上，且兼具正負壓排煙功能，加上操作較無限制的屈折臂式活動座，不僅可應用於隧道火災，亦可適用於地下坑道及各式建築物火災，與水帶連結可產生冷卻效果絕佳之水霧，大大提昇救災效能。

消防局長管建興表示，伴隨著草埔隧道109年初通車啟用，除了添置精良的車輛設備外，更將徵選專責人員於隧道（達仁）分隊及大武分隊組成隧道專責救援隊，施以國內、外隧道搶救專業訓練，並訂定隧道應變計畫，定期辦理聯合救災演練，以應長隧道災害的複雜性及困難度，使保障所有用路人的安全。