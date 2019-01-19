成大參與日本微衛星RISESAT　順利成功發射！

▲成功大學參與日本東北大學領軍的微衛星RISESAT任務，1月18日台灣時間上午8時50分從日本宇航局（JAXA）的Epsilon火箭成功發射升空。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

經過7年的努力與堅持，成功大學參與日本東北大學領軍的微衛星RISESAT任務，1月18日台灣時間上午8時50分從日本宇航局（JAXA）的Epsilon火箭成功發射升空，成大蘇慧貞校長帶領電漿所陳炳志所長、地科系林建宏教授、工程師劉偉台等師生在現場見證歷史。

RISESAT已於台灣時間晚上7時與地面站順利接觸，初步確認衛星狀態正常。陳炳志指出，未來數週，待日本地面站逐步完成RISESAT的各項次級系統檢查，就會開啟為期2年的科學實驗任務，成大團隊主導大氣輝光與高空閃電的觀測，進行大氣電循環與太空天氣領域研究，瞭解影響人類生活越來越劇烈的極端氣候與閃電的關係，及太空環境變化對於導航與太空通訊的影響。



陳炳志說，微衛星火箭發射，日本產官學研界與近千名民眾參與，也有其他亞洲國家團隊，因共同參與其他升空的衛星任務而來見證，成大團隊積極與現場國際太空相關人士交流，介紹成大在太空領域從科學到工程項目的完整發展，期待在已有的基礎上，透過國際合作在太空任務中扮演重要角色。目前，亞洲國家，如GDP不及於台灣的越南都積極投入太空領域的發展，台灣也應該能在政府強力支持下，結合產學研力量有積極表現。

RISESAT為國際合作的科學任務，原預定2013年發射，因故延遲至今。1月18日上午衛星發射、順利入軌，完成最後一哩路，參與的團隊都極其興奮。