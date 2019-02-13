撕小廣告換禮券第5年　桃市已兌換超過280萬元禮券及儲值金

▲撕小廣告單換禮券，還有抽獎券祝中大獎！（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

動手撕違規小廣告單，就送您超商禮券，還有抽獎券祝中大獎！桃園市環保局舉辦「撕小廣告換超商禮券」的活動今年邁入第五年，迴響熱烈，而兌換金也能納入市民卡的加值範圍。環保局長呂理德13日公開抽獎，送出3部市價約3萬元的大型液晶電視等好禮，鼓勵大家繼續拒絕違規的小廣告，讓桃園的市容更美好。

環保局說，因為巡查人力有限，該局結合全民力量，於2015年8月起推出「撕小廣告換超商禮券」，只要民眾撕滿2公斤的小廣告（大約為200張A4廣告紙），就可兌換50元超商禮券及一張抽獎券。

▲撕小廣告單換禮券，反應熱絡！▼撕滿2公斤的小廣告，就可兌換50元超商禮券及一張抽獎券。（圖／環保局提供）

今年邁入第五年，民眾已撕除約1,180萬張違規廣告單，兌換超過280萬元禮券及儲值金，有效美化鄰里環境。另外，自2017年9月起，撕小廣告的兌換金也納入市民卡的加值範圍；由於市民卡具有悠遊卡或一卡通的功能，在獎勵金的使用上更加方便，讓桃園的民眾維護市容同時享好康。2018年桃園市民約撕除33,000公斤（約330萬張）的違規廣告單，並兌換了24萬元的禮券及58萬元的市民卡（桃樂卡）儲值金，環保局也發放了16,000張抽獎券。

呂理德表示，2018年桃園市清潔稽查大隊清除違規廣告物共約170萬件，其中依電信法停話7,017件，依廢棄物清理法告發1,250件，罰款數約250萬元。至於民眾撕除廣告物的數量，大約已是清潔隊員的兩倍，是市容維護的一股強大助力。呂理德也請大家隨手撕除小廣告，並且拒絕撥打單子上的電話，凝聚大家的共識，共同抵制違規張貼的業者，讓小廣告單失去宣傳的效用。