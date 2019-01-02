榮耀送給團隊　葉孟芬、梁開忠獲表揚獎金捐做公益

▲全國公務員兩大表率在環保局，獎金25萬捐助育幼院及公益單位。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

把榮耀送給團隊，把獎金捐做公益；桃園市政府環保局葉孟芬專委及梁開忠科長，先後獲頒全國公務人員傑出貢獻獎及模範公務員大獎，兩人將獎金共25萬悉捐給公益單位。2019新年前夕，環保局長沈志修偕同梁開忠赴「桃園市育德兒童之家」，和小朋友一起遊戲，提前享用跨年大餐，並致贈物資，以實際行動為社會獻上愛心。

環保局2日指出，葉孟芬專委獲頒2018年全國公務人員「傑出貢獻獎」，她將獎金20萬元全數捐給以海洋保護、雨林保護為主的公益慈善機構，包括桃園市加利利愛鄰全人關懷協會、台灣環境資訊協會、綠色和平組織等單位，為社會付出愛心不落人後。

▲梁開忠穿上逗趣的「恐龍裝」，與孩童打成一片。（圖／環保局提供）

梁開忠先獲選桃園市政府模範公務人員；後代表桃園市參加全國遴選，再獲選為2018年全國模範公務人員，先把5萬元獎金捐給「桃園市育德兒童之家」，以示謝謝同仁們齊心協力，共同推動便民的措施，制定「有感」的政策，使各方民眾信賴公部門，也更樂意善待環境。

新年前夕，環保局長沈志修特地陪同梁開忠，前往「桃園市育德兒童之家」，和小朋友們提前跨年，一起享用披薩、蛋糕、烤雞及點心。梁開忠更穿上逗趣的「恐龍裝」，與育幼院小朋友同樂，在寒冬中帶來溫暖歡樂的新年氣息。