桃園市農曆初五開始　清潔隊員開工加班收垃圾

▲市長鄭文燦前往桃園區清潔中隊，頒發加菜金及發送新春福袋。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市於春節初一至初四停收垃圾，今天（9日初五）清潔隊員開始開工加班收垃圾。市長鄭文燦特地前往桃園區清潔中隊，頒發加菜金及發送新春福袋，慰勞全市2,600多名清潔隊員於春節前後加班清運垃圾的辛苦，並感謝隊員犧牲假期，維護市容環境。

環保局表示，農曆年假期間停收的多天垃圾，今天一早開始清運，垃圾量相較平日預估將增加兩到三倍，垃圾車勢必須多跑數趟才能完成清運，且清潔隊員的工作量亦將提高，因此鄭市長特別前來感謝辛苦的清潔隊員，並在清運垃圾的同時，注意自身與民眾的安全。

▲年假過後，桃園市清潔隊員開工加班收垃圾。（圖／桃園市政府提供）

環保局長呂理德強調，清潔隊員工作辛勞，有目共睹。環保局也呼籲民眾，桃園市的清潔隊員「只收垃圾，不收紅包」，民眾的一個微笑或是一聲謝謝，就是鼓勵清潔隊員最好的方式。

環境清潔稽查大隊長羅文林指出，各區清潔中隊將於2月9日（初五）上午9點起清運一趟至收完為止。2月10日（初六）適逢周日停收垃圾。2月11日起，全市垃圾清運及資源回收勤務恢復正常運作。各區詳細垃圾清運時間，可至桃園市政府環境保護局官網查詢。