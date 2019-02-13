李登輝讚「有個好媽媽」　柯文哲：廢話！當然教得好

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲12日下午秘密拜訪前總統李登輝，李看到柯相當高興，並多次誇獎柯「做得很好」，還頻對柯說「你有一個好媽媽」、「你媽很厲害」。對於李登輝稱讚媽媽，柯文哲笑說，人家也是客氣啦，「他說你媽媽把你教得很好，廢話當然教得很好。」

媒體追問，李登輝稱讚，是否認為媽媽在監督比較好？柯文哲說，「哪一個孩子喜歡給媽媽監督的」；至於誇獎做得不錯，是指哪方面？柯說，人家是鼓勵的話，也是客氣，「就說你好好做，我們當然謝謝謝謝。」

▲柯文哲。（圖／記者周書羽攝）