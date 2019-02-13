4年從政心得　柯文哲：重新學習辨別謊話的能力

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日出席投資台北產論壇，會後與財訊雙周刊社長謝金河對談。被問到過去4年的從政心得，柯文哲說，有個笑話大家聽過很多遍，從醫生變市長有沒有發現不一樣？「我說我在醫院沒有聽過謊話，病人不會左邊痛說右邊痛」；柯說，從醫界到政界就是，當外科醫師幾乎沒有聽過謊話，但當市長很少聽到真話，自己當了30年外科醫師，失去了辨別謊話的能力，所以這點要重新學習。

謝金河說，台大醫院走進政壇，4年應該體驗深刻，你幫北市府降低負債，建立一個新的里程碑。台大醫生掌管這麼大的事證，一定很多掙扎，4年很多感受體驗。經過了4年重新磨練，一定會做更好。

被問到從政4年的心得，柯文哲說，反正那笑話大家聽過很多遍，從醫生變市長有沒有發現不一樣？「我說我在醫院幾乎沒有聽過謊話，病人不會左邊痛說右邊痛，可是當市長很少聽到真話」，還有一點，台大醫院派系林立鬥爭激烈，但可是好歹敵我分明，現在政壇敵我不明，今天晚上跟明天早上不一樣。

柯文哲舉例，你看看活摘器官事件，4年前國民黨打一次，4年後民進黨打一次，「然後就發現奇怪…，下次你們可以檢驗哪個人靈魂交換，兩個人講的話跟4年前完全顛倒，這是怎麼回事。」

柯文哲說，從醫界到政界就是，外科醫生一向正直誠信，是就是、不是就不是，很少聽到謊話，病人不會跟醫生講謊話，除非他自己不要命，當精神科可能會聽到謊話，外科怎麼會聽到謊話？所以我們很少聽到謊話，「當30年外科醫生，失去辨別謊話的能力，這是我當市長重新學習的能力。」

▲柯文哲。（圖／記者周書羽攝）