劉櫂豪取代段宜康掌黨政策會　卓榮泰：跟柯文哲「交戰犯」無關

▲民進黨斜槓團隊成軍。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨13日公布新任主管名單，原本民進黨政策會執行長段宜康，換成民進黨立委劉櫂豪。對此，外界好奇是否跟台北市長柯文哲「交戰犯」相呼應？民進黨主席卓榮泰表示，從來沒有這樣考量，跟交戰犯毫無關係。

卓榮泰表示，在他參選黨主席之前，段宜康就已經表示過，自己擔任政策會工作很多年，希望可以有新的人可以參與；後來當選主席後，段宜康再次表達同樣的看法。

卓榮泰表示，換新的人可以帶來新氣象、新作風，劉櫂豪的法律素養和政策參與，對於媒體論述也清晰，未來可以跟段宜康一樣，幫助政策會引導到正確方向。

在人事任用的派系考量上，卓榮泰表示，他並不會用派系來思考誰來坐哪個位子，也沒有想過哪些人出身哪個派系，只是把最適當的人放在最適合的位子上。

而民進黨完整的主管名單，除了主席卓榮泰、秘書長羅文嘉之外，還包括：副秘書長高幸雪、副秘書長郭昆文、副秘書長徐佳青、秘書處主任林秀玲、組織推廣部主任李慶鋒、文宣部主任王柏鈞、戰情及中國事務部主任林琮盛、網路部主任何孟樺、社會運動部主任陳長偉、宗教部主任邱世元、農漁部主任黃德成、社會議題部主任陳奕廷。

另外還有，客家事務部主任周江杰、青年發展部主任顏若芳、國際事務部主任林靜儀、主席特別助理蔡沐霖、秘書長室副主任孫美惠、公共關係處主任謝雨利、文稿室主任黃嘉光、民調中心主任李冠毅、勞工部主任林秉忠、會計室主任徐美華、財委會副執行長陳致錚、新聞輿情部主任丁允恭、婦女發展部蔡宛芬、政策會執行長劉櫂豪。