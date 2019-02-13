「朱立倫鬥不贏柯文哲」　王鴻薇建議徵召韓國瑜

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

國民黨內總統提名人選未定，自高雄市長韓國瑜受邀訪美演講後，拱韓國瑜參選2020的聲浪不斷。而力挺韓國瑜參選的國民黨台北市議員王鴻薇13日指出，如果只有韓國瑜能壓台北市長柯文哲，那為什麼不能讓韓國瑜出來選？因此希望黨內總統候選人的產生方式，能考慮「徵召」韓國瑜。

王鴻薇12日在臉書上表示，如果國民黨派出的人不夠強，柯文哲一定會出來選，絕不能讓柯文哲撿便宜，接著又在《POP Radio》訪問中提到，柯P要選總統已經非常明顯，國民黨不只要選贏民進黨，也要選贏柯P，即使前新北市長朱立倫黨內民調最高，也顯著領先蔡英文，但仍沒辦法打贏柯P。

因此，王鴻薇認為，中常會應該把「徵召」選項放進去，也是向黨內的候選人說，如果到時候民調沒起色，鬥不贏柯P，又再像當初「換柱」一樣，那就不好。

針對有人說韓國瑜在當市長不能表態選總統，王鴻薇認為，即便如此，國民黨必須要考慮到如果只有韓國瑜能壓柯文哲，為什麼不能讓韓國瑜出來選？她表示，台灣政治環境變化太大，且基層有這個聲音，需要出口，她開第一槍，只是把火點著了。

最後，王鴻薇表示，民意支持度絕不是來自國民黨黨意及個體意見，而是來自全國的支持度。她認為柯文哲在台北的支持度雖不高，但柯文哲有全國的支持度，所以他敢出來選，也強調不要把框架放在韓國瑜身上，徵召的前提有二，一是柯文哲出來選，二是全國性民調支持，才能打贏這場選戰。