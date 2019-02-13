再酸韓國瑜？柯文哲談品質提升：台灣不能永遠停留在攤販經濟

▲柯文哲、謝金河 。（圖／記者周書羽攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來屢遭批評拚經濟不力，13日出席投資台北產業論壇時表示，台北市未來將把會展、健康、都更等三大產業列為發展主軸。會後座談談到未來台北市的產業發展重點時，柯直言，一開始要衝量，量達到一個程度要開始拉高價格，把品質拉高，不要讓品質受到影響，台灣終究不能永遠停留在攤販經濟。

由於在座談時財訊雙周刊社長謝金河主動提起馬拉松，柯文哲表示，台北市的馬拉松分ABC三級，A及一年只准辦10場，「為什麼？因為要封路，你們跑很爽，可是擋在馬路上就很不爽，這就典型要怎麼去取得平衡，所以規定A級馬拉松一年只能10次。」

以台北馬拉松為例，柯文哲說，台北馬拉松規模在擴大，但不是只有人數增加，品質也要提升，目前已經申請國際認證，預計今年 2019年可以拿到銅級賽事認證，「我現在態度，開始升級加價，以前台北馬拉松報名就可以跑，現在你要來跑要收費，我會看人數。」

此外，柯文哲也舉竹子湖的海芋季為例，人要是多了單價要提高，不希望滿山滿谷把品質打壞掉。

柯文哲表示，台灣終究不能永遠停留在攤販經濟，意思就是說，量達到一個程度要開始拉高價格，把品質拉高，這是我的策略，「不管在陽明山的海芋季還是台北馬拉松，現在台北馬拉松開始在拉品質，申請國際認證，大概2019就會拿到銅級認證，慢慢拉上去，再來就要收費，不是妳要報名就有開始要收費。」

