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孕婦跌倒出血竟非意外　專家也同意保險公司拒賠

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▲孕婦。（圖／CFP）

▲孕婦。（圖／CFP）

記者李蕙璇／台北報導

有位高齡孕婦打掃陽台不慎跌倒導致出血，向保險公司申請醫療險理賠卻遭拒絕，改向金融消費評議中心申訴，最後也因其主張的「懷孕合併子宮早期收縮」安胎及手術，難認定與意外傷害有關，無法同意理賠。

金融消費評議中心表示，保戶因為跌倒造成早期宮縮，最後接受環紮手術，究竟屬不屬於條款所約定之給付範圍，經檢示其就診病歷是因為「懷孕合併子宮早期收縮及子宮頸閉鎖不全」住院安胎治療，後進行子宮頸環紮手術。

根據醫院急診病歷記載，保戶只有說當日上午開始有咖啡色陰道分泌物出現，婦產科醫師診察時發現子宮並無明顯收縮，胎心音正常，子宮頸緊閉，雖懷疑有迫切性早產跡象，但仍只給予口服安胎藥回家，因此排除先天性子宮頸閉鎖不全之可能，直到又再度急診入院時，才發現有不規則子宮收縮合併子宮頸縮短，因而安排住院安胎。

再者，相關病歷並無因「意外跌倒」導致需入院治療之記載，無法符合因意外傷害所致之流產、導致流產事實之先兆性流產，也無除外責任條款之例外之情形，故無法就此狀況給付醫療保險金。

評議中心委員們強調，該案件屬個案判斷，僅供參考，非能適用做為其他保戶的拒賠依據。

醫療保險附約約定－被保險人因下列各款所致住院及診療，本公司不負給付各項保險金的責任。

其中的第5：懷孕、墮胎、流產或分娩。

但可理賠事項：

因子宮外孕、葡萄胎、前置胎盤、胎盤早期剝離、產後大出血、子癇前兆症、子癇症、懷孕毒血症之住院治療以及因意外傷害所致之流產、導致流產事實之先兆性流產、懷孕期間所發生之治療性流產。

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關鍵字：高齡,懷孕,孕婦,跌倒,出血,意外,保險,拒賠,醫療,手術,人壽,金融消費評議中心,除外責任

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