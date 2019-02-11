侯友宜宣布明2度舉行北桃「雙首長論壇」　創大台北生活圈

▲新北市長侯友宜11日在新北市府舉辦新春團拜茶會。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜11人率市府團隊新春團拜，感謝同仁春節期間辛勞，並宣布12日將2度到桃園與鄭文燦市長進行「北桃雙首長論壇」，將針對軌道建設、綠色交通、雙城定期溝通機制等議題交流。



侯友宜肯定春節期間各局處夥伴在第一線執勤的辛苦付出，包含南靖部落火災、板橋氣爆等重大事件，同仁仍堅守崗位，迅速應變，快速解決民眾問題。市長期望市府團隊未來在都更平台、招商一條龍，以及交通、治安、環境等全力以赴，大家同心協力打造幸福、智慧城市。



侯友宜說，豬年是新市府起步的第一年，期待和其他縣市攜手合作，「幫助別人就是幫助自己」，未來將以大台北生活圈角度出發，幫助鄰近縣市，共榮共生，創造雙贏目標。



侯友宜表示，未來國際競爭，城市是主體，城市的競爭力決定台灣的未來的競爭力，而新北、桃園、台北、基隆、宜蘭五座城市共一千萬人口是一個共同生活圈，新北市是唯一與其他四個縣市皆有相鄰的城市，更是北部生活圈的重要樞紐，承載了市民居住、交通、經貿、休閒等重要功能，新北市有必要與其他縣市加強合作，為市民解決問題。



侯友宜說，城市交流要互相往來、加強溝通，他也會帶著副市長陳純敬、副秘書長邱敬斌以及交通、環保、捷運、觀光、衛生、農業、經發、城鄉、水利等局處首長與會，針對桃園、新北市民最關心的交通與軌道建設，以及兩市河濱區域的規劃進行討論。