諷鄭文燦很會自保「切割囉」　王鴻薇：何煖軒下台不遠了！

▲鄭文燦。（圖／記者張君豪翻攝）

政治中心／綜合報導

華航機師罷工事件意外扯出派系鬥爭內幕，有消息指出華航董事長何煖軒只聽桃園市長鄭文燦的，不甩交通部長林佳龍，而鄭文燦9日受訪駁斥派系鬥爭，也沒有介入華航公司治理。對此，台北市議員王鴻薇在臉書諷刺鄭文燦切割，還說何煖軒下台不遠了！

鄭文燦否認派系鬥爭說法，表示「如果他（何）接受我建議跟會工會對話，長榮達成，華航卻不能，應該就不會有罷工」。桃園市政府也發出聲明表示，鄭文燦從來不介入華航公司治理，處理勞資爭議也是依法公事公辦。

面對華航罷工事件，鄭文燦透露自己每天都和林佳龍通電話解決問題，兩人的看法都是一致的，且罷工是全國性事務，會影響國人出國權益，也對國家形象有影響，至於外界質疑雙方有派系的問題，鄭文燦駁斥，沒有派系問題，是編故事。

▲華航董事長何煖軒。（資料照／記者李毓康攝）

王鴻薇將派系鬥爭事件比喻成宮鬥劇「延禧攻略」，諷刺鄭文燦「喲喲喲，切割囉」，她指出，新潮流二阿哥鄭文燦深明自保之道，罷工怒火絕不能燒上身，以免影響接班之路。

王鴻薇說，華航罷工危機未除，何煖軒應該識相點，漏（簍）子捅到没人要罩你了，離下台也不遠了。

▲王鴻薇諷刺鄭文燦很會自保。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

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