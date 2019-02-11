盧秀燕邀胡志強「回娘家」　新春團拜許3願望

▲台中市長盧秀燕邀請前市長胡志強「回娘家」新春團拜。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

迎新春，台中市長盧秀燕11日率各局處首長舉辦108年新春聯團拜，前台中市長胡志強也現身「回娘家」；盧秀燕表示，新年有三個願望，第一拼經濟、第二全力整治空污、第三重視文化教育，期望新的一年為市民帶來更好的服務。

▲盧秀燕、胡志強2人入座後有說有笑。



前台中市長胡志強與妻邵曉鈴9點半現身市府惠中樓，盧秀燕隨後抵達，入座後盧、胡2人有說有笑。盧秀燕說，今年開工團拜邀請歷屆市長回娘家，因只要曾在市府奉獻的都予以尊重並感謝，但有的市長忙著調解勞資爭議，有的另有行程，非常感謝胡市長夫婦出席。

盧秀燕也說，能為自己的故鄉、城市來服務就是人生最幸運的事情，新的一年中要與同仁互相期勉，在每一份公文、每一個決策上都要好好思考並把握機會。

盧秀燕指出，新的一年當中我們也是有期望，第一就是要「拼經濟！拼經濟！拼經濟！」提及10日已邀請上百位台商參與聯誼會，期望替台中增加招商引資的機會，讓市民生活好轉，這是我們今年當中最重要的目標之一。

▲盧秀燕拿著蘿蔔、鳳梨，象徵「好彩頭」，並許下新年3願望。



第二「整治空污」，盧秀燕用「革命尚未成功、同志仍需努力」比喻，雖然她上任以來不斷發聲要求，而台電也有做出善意回應，讓這一個半月以來空污狀況有稍微好轉，「但也只是稍微而已」，並無達到藍天再現的目標，未來一年，一定全力整治空污不手軟，這是我的城市重大目標。

第三「教育文化政策」，盧說，我是一位女性市長，對於教育跟文化工作特別重視，過去曾有人認為教育短時間看不到成效，因此偏廢；但台中已是全台第二大城，還要加強並提升城市素質，給下一代更好的教育，讓市民處在文化城中。

▲胡志強拿出10個紅包要加碼摸彩，笑稱「網拍可以賣3萬元」。



「好久不見、非常想念！」胡志強說，今天一早原本要北上，但特別告訴太太邵曉鈴一定要先來參加市府團拜，更說太太在盧當選市長後「開心得三天都睡不著覺」，聽到要來團拜也說要跟著來。

胡志強致詞到一半更從口袋中拿出10個3000元紅包說要加碼市府員工新春摸彩，還選用牛津大學送給傑出校友的紅包袋，加上胡親筆簽筆，笑稱「網拍可以賣3萬元」。

但盧隨後解釋「前市長林佳龍任內已取消摸彩」，她代替大家替紅包收起來，近期有員工有傑出表現時，可向人事處申請紅包獎勵。