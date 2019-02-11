12歲蹺家廟宇學雕刻　為神明服務的大師蔡楊吉：做到不能做為止

▲62歲的蔡楊吉，12歲國中就蹺家到廟宇學作雕刻，直到退伍後到清水祖師爺廟見到老師父黃龜理工作，決定學做鑿花、廟宇大木樑柱施作技術，終生與木雕為伍50年。（圖／蔡楊吉提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹62歲的木雕藝術家蔡楊吉，12歲國中就蹺家到廟宇學作雕刻，直到退伍後到清水祖師爺廟見到老師父黃龜理工作，決定學做鑿花、廟宇大木樑柱施作技術，終生與木雕為伍50年，現在已成台灣文化無形資產知名木雕師，帶著團隊四處維修古剎名廟。他憂心技藝失傳，他大方讓人拍攝紀錄鑿花技巧，做為教案紀錄片，傳承給下一代。

蔡楊吉說，為廟服務的人，是被神明證明工藝技術厲害，也要經過神明同意，他很愛這個工作，可以展現雕工，又能做古績維護的傳承，讓他決定終生出入廟宇。

▲因為傳統廟宇已開始講求速成，一切簡化，傳統的廟宇木雕工作量變少，一度他靠妻子到竹科當技術員賺錢支撐家計。



擁有50年的刻功蔡楊吉，工作室內有大大小小的刀具，戴上老花眼鏡細雕，才將作品完成，他是台灣木雕工藝師，也是新竹市無形文化資產木雕類保存工作者。為了生活及興趣，蔡楊吉以廟宇修復工程為輔，創作為主，養活一家妻小。因為傳統廟宇已開始講求速成，一切簡化，傳統的廟宇木雕工作量變少，一度他靠妻子到竹科當技術員賺錢支撐家計，才讓他在雕刻創作闖出一片天地，技藝逐漸被看見。

「沒辦法！木雕創作收入不穩定，還顧及妻小的肚子！後來認識的人多了，工作才慢慢進來。」蔡楊吉說，目前以廟宇修復工程為主，創作為輔。他曾參與南庄石頭山紫陽門、北埔濟化宮、新竹三級古蹟城隍廟、竹蓮寺的翻修也都借重了他的力量。

頭髮已灰白蔡楊吉說，因工作量減少，年輕人入行的人越來越少，他擔憂傳統技法失傳，因此他在文化部文資局協助下，花8個多月時間雕了７層的「禮廉傳家」木雕，紀錄拍下創作過程做成教案，供給有意從事雕刻的人學習。他說，技法不怕人家學走，就怕未來技法流傳，下一代看不到傳統技藝。

▲蔡揚吉雖然已是木雕界的大師父，但仍戴著老花眼鏡在添薪坊敲敲打打，甚至騎著機車，去幫地方老廟修護樑柱、拱斗、鑿花。

他在拍攝的教案中「禮廉傳家」展現7層穿透木雕技法，蔡刻鯉音同「禮」、廉音同「鯰」和螃蟹及蓮花花草動植物一層一層展現，功力雄厚嘆為觀止，這也是全台首位進行木雕技法傳承紀錄保存的教案。

蔡楊吉說，廟宇的木雕常有厚雕、透雕、線雕和浮雕等技法，從構圖到忠孝揚善教義等題材構思，到標準工法如舖面、顧邊、內枝外葉、串接通透、鏤空均勻等，頗耗時耗工，很無聊，但一旦完成了，就讓他感到成就感，想著繼續下一個工程，把神明的房子顧好、顧漂亮，就能傳承數代。

現在的蔡揚吉已成木雕界的大師父，但他每天仍戴著老花眼鏡在添薪坊敲敲打打，甚至騎著機車，去幫地方老廟修護樑柱、拱斗、鑿花。他年過60歲了，但在鷹架爬上爬下，呼吸著堆責數十年的灰塵，與修廟成員一起為古廟翻新，工作雖苦，仍不改變他心志，因為他是神明賦予的工作，讓他福氣滿滿，也會做到不能做的那天。

▲蔡楊吉說，廟宇的木雕頗耗時耗工，很無聊，但一旦完成了，就讓他感到成就感，想著繼續下一個工程，把神明的房子顧好、顧漂亮，就能傳承數代。