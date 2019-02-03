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想發大財？搞懂拜財神的起手式　第一個都要先拜祂

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財神這樣拜才對（圖／布克文化提供）

▲到廟宇參拜時，第一個要拜的就是天公爐 ；一般廟宇都有參拜順序。

圖、文／布克文化提供

平常時日到財神廟參拜，雖然各廟的方式特色有所不同，但一些基本規矩是一樣的。首先，進入廟宇時要以神明的方向為主，左進右出，也就是當我們面對廟門時，從右邊的門進去，左邊的門出來。有些廟宇的出入口只有一個，例如石碇仙石府劉海蟾師廟，則無禁忌。

無論到任何的財神廟，第一個要祭拜的都是天公爐，而後再向主神及配祀神明敬拜。無論祈求何事，都要先向神明報出自己姓名、生辰、地址等，再向神明祈求。

關於貢品，一般準備水果三或五種、甜的餅乾糖果、以及甜的飲料，至於三牲等，則看各人心意。但有一說，武財神趙公明是回教徒，所以貢品中不可有豬肉。另外祭拜韓信時可以準備菸、酒、象棋等。由於是拜財神，所以水果中最好不要有蘋果，因為不可「貧」；糖果也不要使用核桃酥、鳳梨酥什麼酥的，因為不能「輸」。

關於金紙，各廟規矩不同，大部分都可在廟中購買，不需要特別準備。若要自己帶金紙去祭拜，一般包括給諸神明的壽金、給當地土地公的福金、給廟宇地基主的刈金、以及專門給財神爺的發財金。燒金紙的時間，大概是香燒到剩下一半到三分之一時，燒完金紙後再拿回貢品。

若是在各財神聖誕時祭拜，也可比照人間習俗，準備壽桃、鮮花、蛋糕、發粿等。但我們就維持一個心態，心誠則靈，若財神爺保祐，讓我們發了財、賺了錢，也不要忘記做些公益，補來生財庫。

財神這樣拜才對（圖／布克文化提供）

▲財神金（中和進芳堂香鋪）。

財神這樣拜才對（圖／布克文化提供）

▲土地公金（中和進芳堂香鋪）。

《日日見財！全台33家超人氣必拜財神廟開運指南》書摘（圖／布克文化提供）

★本圖、文經布克文化出版授權，摘自《日日見財！全台33家超人氣必拜財神廟開運指南》一書

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