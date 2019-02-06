紅木雕刻等比例《富春山居圖》　兩岸20位大師半年搞定

▲紅木雕刻作品《富春山居圖》總長約10公尺，與畫作一模一樣。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／江蘇常熟採訪報導

「黃公望文創產業園」位於大陸江蘇常熟，以展示紅木工藝品為主，園區內一幅等比例紅木雕刻作品《富春山居圖》，由海峽兩岸20位大師聯手，歷時半年雕刻而成。東方紅木董事長姚向東表示，這幅作品總長約10公尺，連原畫上的72個印章都完全複製，本體採用蘇作家俱的「淺浮雕」技術雕刻，工序繁雜而困難。

▲紅木雕刻作品《富春山居圖》，本體採用蘇作家俱的「淺浮雕」技術雕刻，工序繁雜而困難。（圖／記者魏有德攝）

「蘇作」技法與「京作」的皇室大氣、「廣作」的中西合璧有所不同，主要用材精簡，手法體現在木工、雕刻及油漆上，並以榫鉚結構最為著名。紅木《富春山居圖》的淺浮雕技術，下刀刻痕較淺，但還是得表現出層次及立體感，被認為是最難處。

▲東方紅木董事長姚向東。（圖／記者魏有德攝）

姚向東提到，要將山水畫以雕刻形式呈現在木頭上，得結合木材的紋理才會自然，兩岸大師的技法、意境都差不多，以不同工序來分工合作，才能在半年內完成這幅作品。他表示，曾有買家出價3000萬人民幣收購，當時考量此作品是結合兩岸大師辛苦結晶，又是獨一無二的紅木雕刻，便留下來成為鎮館之寶。

黃公望文創產業園是江蘇唯一以民營企業為平台的省級對台交流基地，占地3000多坪，設有「一中心三館」，包括「海峽兩岸校企合作交流中心」、「東方紅木家具藝術館」、「黃公望富春山居主題館」及「東方木雕博物館」。

▲畫上的72個印章另外鑲嵌進去，連歪斜的角度都和原畫作一樣。（圖／記者魏有德攝）

《富春山居圖》是由元朝畫家黃公望所繪製的水墨畫，被譽為中華民族十大傳世名畫之一。此畫作現存兩卷，分別收藏於海峽兩岸的浙江省博物館及台北故宮博物院。紅木雕刻的《富春山居圖》則使用緬甸的千年梨花木，與原畫作1比1全複製，畫上的72個印章另外鑲嵌進去，連歪斜的角度都和原畫作一樣。

