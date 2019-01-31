過年必拜！　韓國瑜大推高雄「月老、發財」10大特色廟宇　

▲韓國瑜大推高雄「月老、發財」10大特色廟宇。（高雄市政府全球資訊網）

生活中心／綜合報導

今年農曆春節有9天連假，不少人開始煩惱到底該去哪。高雄市長韓國瑜、民政局長曹桓榮邀請民眾前往該市推出的「愛情發大財」小豬年宗教走春之旅，是以「愛情」及「發財」兩大主題，推薦了「10大特色廟宇及教堂」，希望大家踴躍前往歡度這9天連假。

韓國瑜表示，高雄擁有許多特色景點、廟宇，春節估計會有幾十萬人湧入來觀光享受連假，他特別舉出主祀天上聖母的岡山壽天宮為例，廟內有尊全台甚至全球唯一的「螺絲媽祖」，也是大岡山地區「祈求良緣」的知名廟宇，很少觀光客知道，他熱情地歡迎各界朋友到高雄旅遊、過節。

▲以「愛情」及「發財」兩大主題的10大特色廟宇及教堂。（高雄市政府全球資訊網）

關於「愛情及姻緣」部分，市府特別推薦鹽埕霞海城隍廟、鳳山雙慈亭、前金萬興宮、岡山壽天宮、高雄關帝廟，祈求愛情和緣分；愛侶、夫妻或網紅網美建議走訪台灣第一座天主教玫瑰聖母教堂、基督長老教會旗後教會、童話教堂鹽埕教會，皆是熱門拍照打卡景點，增添浪漫氛圍。

再來以「求財」為主題部分，高雄在地知名求財的廟宇例如，近200年歷史的旗山天后宮、林園東林福德廟、鳳山雙慈亭、前金萬興宮，而配祀五路財神和月老公的高雄關帝廟更是全台10大財神廟及月老廟，非常適合想要「發大財」的遊客前來參香，同時也能拜訪周遭觀光景點及大啖美食，體驗高雄的熱鬧及魅力。

▲「愛情發大財」小豬年宗教走春之旅。（高雄市政府全球資訊網）