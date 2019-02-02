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馬英九8天跑34廟宇親贈「豬年福卡」　馬粉集滿4款全攻略！

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▲▼馬英九發豬年福卡。（圖／馬辦提供）

▲馬英九發豬年福卡。（圖／馬辦提供）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九推出豬年福卡！除了廣受歡迎的春聯外，馬英九今年還特別揮毫製作金豬福卡，將於3日小年夜開始發放，首發在馬前總統住家附近的興安宮與福興宮，馬英九將親贈民眾。馬英九更製作動畫展示福卡，轉換各種表情賣萌。

馬辦指出，除夕至初六期間，馬英九到全國各大廟宇上香祈福時，也將發送福卡。不過，每個廟宇都只發一種款式的福卡，想要集滿一套四款的民眾，得要多跑幾個地方。

福卡正面是由知名臉書粉絲專頁「台灣鯛民」作者廖彥朋所設計的可愛小豬，由於今年是農曆「己亥」年，豬背上的紋路還巧妙融入了「己亥」二字；福卡背面則有四種款式，分別印有馬前總統所寫的「旺」、「福」、「發」、「財」，十分討喜。

▲▼馬英九發豬年福卡。（圖／馬辦提供）

▲▼馬英九發豬年福卡。（圖／馬辦提供）

▲▼馬英九發豬年福卡。（圖／馬辦提供）

馬英九豬年福卡發送地點

02/03(日)小年夜
10:00 興安宮 台北市文山區仙岩路16巷64號（福）
10:40 福興宮 台北市文山區福興路5號（旺）

02/04(一)除夕
09:00 蘆洲湧蓮寺 新北市蘆洲區得勝街96號（發）

02/05(二)初一
08:20 景美集應廟 台北市文山區景美街37號（財）
09:10 行天宮 台北市中山區民權東路二段109號（福）
11:40 艋舺龍山寺 台北市萬華區廣州街211號（旺）
13:50 松山慈惠堂 台北市信義區福德街251巷33號（發）
14:35 松山奉天宮 台北市信義區福德街221巷12號（財）
15:40 松山慈祐宮 台北市松山區八德路四段761號（福）

02/06(三)初二
08:20 馬家庄 苗栗縣通霄鎮楓樹里71號（旺）
09:30 竹南龍鳳宮 苗栗縣竹南鎮龍鳳里龍安街69號（發）
11:00 新竹義民廟 新竹縣新埔鎮下寮里43號（財）
13:10 竹北天后宮 新竹縣竹北市仁德街50號（福）
15:00 桃園景福宮 桃園市桃園區中正路208號（旺）
16:25 中壢仁海宮 桃園市中壢區延平路198號（發）

02/07(四)初三
10:00 關渡宮 台北市北投區知行路360號（財）
13:40 善化慶安宮 台南市善化區中山路470號（福）
14:20 佳里金唐殿 台南市佳里區中山路289號（旺）
15:20 西港慶安宮 台南市西港區慶安路32號（發）
16:30 永康凌霄寶殿 台南市永康區永大路二段103巷8號（財）

02/08(五)初四
08:30 新莊天后宮 高雄市左營區重清路278巷51號（福）
09:45 高雄道德院 高雄市三民區鼎金一巷27號（旺）
11:00 高雄褒忠義民廟 高雄市三民區褒忠街114號（發）
13:55 東港東隆宮 屏東縣東港鎮東隆街21-1號（財）
15:30 山仔頂中保亭廟 高雄市大寮區永芳里內厝路153號（發）
16:45 林園興濟宮 高雄市林園區忠孝西路18號（財）

02/09(六)初五
08:20 大湳慈興宮 台中市豐原區三豐路616號（福）
09:10 豐原慈濟宮 台中市豐原區中正路179號（旺）
11:45 嘉義文財殿 嘉義市東區林森東路470巷67號（福）
13:10 新港奉天宮 嘉義縣新港鄉新民路53號 （旺）
14:30 北港朝天宮 雲林縣北港鎮中山路178號（發）
17:10 大甲鎮瀾宮 台中市大甲區順天路158號（財）

02/10(日)初六
09:30 三重義天宮 新北市三重區車路頭街150號（福）
10:50 板橋慈惠宮 新北市板橋區府中路81號（旺）

ET快訊
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關鍵字：馬英九,福卡,旺福發財,廟宇

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