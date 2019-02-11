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6歲男童遭計程車司機拖下車割喉　媽媽心痛目睹斬首...

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6歲男童遭計程車司機拖下車割喉　媽媽心痛目睹斬首...（圖／翻攝自twitter／#JusticeforZakaria）

▲男童無端遭陌生司機斬首，網友發起#JusticeforZakaria活動希望能找出真相。（圖／翻攝自twitter／#JusticeforZakaria

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯日前發生一起恐怖慘案，一名母親帶著6歲男童搭乘計程車時，男童突然遭司機拖出車外並割喉，她目睹狀況卻來不及阻止，精神大受打擊最後嚇得昏倒。警方後來逮捕司機表示，該名司機有精神問題，然而人權組織認為這是一起宗教仇恨事件。

6歲男童賈伯(Zakaria Al-Jaber)7日和媽媽一同搭乘計程車，計畫前往麥地那的先知穆罕默德寺朝拜，結果開到半路，司機突然停下車，把賈伯拖下車到附近一間咖啡店外，打破玻璃瓶後用碎片朝他割喉，並且反覆刺傷他。母親目睹眼前情況嚇得放聲大叫，吸引附近一名警察前來查看，但2人仍來不及阻止眼前殘酷的襲擊。

男童慘遭斬首後，母親無法接受事實昏倒，所幸歹徒隨即被警察制伏。事件發生後，卻未被當地媒體大幅報導，家人主動在網路上發布賈伯照片，希望社會大眾能幫忙主持正義，網路上也發起#JusticeforZakaria的活動。

當地官員對外聲稱，司機精神狀態有問題，目前仍不清楚為何犯案，「什葉派人權觀察」組織卻認為，這是一起宗教仇恨事件，因為男童與母親出身少數的伊斯蘭什葉派，在當地時常遭多數的遜尼派仇視與欺壓，希望當局能夠重視並盡快提供解決。

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關鍵字：計程車,司機,Zakaria Al-Jaber,割喉,斬首,沙烏地阿拉伯,宗教仇恨

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