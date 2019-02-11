18位同事合包1紅包祝「一生一世」　新娘看到金額氣炸：欺負人

▲新娘開心邀同事來吃喜酒，結果18人竟然合包1314元。（圖／示意圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

親友結婚紅包該包多少錢往往是一門學問，中國大陸重慶就有一名新娘發現，她邀了18名同事出席婚宴，沒想到當天只有2人出席，更讓她傻眼的是，後來收到的轉帳紅包竟然也是18人合包，裡面金額為人民幣1314元（約台幣6006元），讓她氣得大罵「根本就是在欺負人」。

26歲的徐姓新娘在重慶渝北光電園一家企業的人力資源部上班，該部門同事含主管一共20人，她自認大家平時感情還不錯，沒想到婚宴時邀請同事，18人中只有主管和一名同事有到場，原本能坐滿18人的大桌顯得空空蕩蕩，對比新郎親友們的熱熱鬧鬧，讓她感覺十分沒面子。

婚宴結束後，徐女收到同事們合包的紅包，竟然是象徵「一生一世」的1314元，平均1人才包人民幣73元（約台幣333元），讓她有種被大家聯合欺負的感覺，還被丈夫笑說，「平時同事感情是有多差」。

徐女表示，其他同事結婚她都會盡量到場，就算是不熟的人，禮金也不會低於人民幣300元（約台幣1371元），如今自己結婚卻收到這種金額，讓她懷疑，一定是之前與她工作上鬧糾紛的同事故意策畫，想要欺負她。事件引發網友熱議，許多人表示目前禮金行情價，至少要包人民幣200元（約台幣914元）才夠，也有許多人安慰新娘，別太看重禮金以免傷了和氣。

▼18人只有2人出席，對比新郎桌的熱鬧，讓新娘覺得十分丟臉。（圖／示意圖／視覺中國）