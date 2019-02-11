恐怖逆子為錢跟媽吵架...直接「割喉肢解」！女友幫塞垃圾袋棄屍

▲紐約逆子為錢殺媽媽，網友湧進他IG洗版。（圖／翻攝自IG）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐約市一名65歲的華裔婦人陳寶拉（Paula Chin）日前被發現死亡，屍體還被裝在垃圾袋內丟棄，死狀悽慘，警方調查發現，殺死這名婦人的嫌犯竟是她的親兒子吳傑瑞（Jared Eng），他疑似因為金錢糾紛和媽媽起爭執，一氣之下當場殺人，還跟女友一起肢解屍體丟棄。

陳寶拉的屍體在5日被找到，遭丟棄在紐澤西州莫里斯敦（Morristown）的一處住家外，此處是陳寶拉名下的房產，法醫判定其死因為頭部受「多重鈍物撞擊」，脖子上還有刀傷。陳婦22歲的兒子吳傑瑞涉有重嫌，案發當天，兩人在曼哈頓的公寓內為了錢的事情吵架，警方研判，吳男先割開母親的喉嚨，接著肢解屍體，然後裝進垃圾袋內。

由於吳男以及21歲的女友歐羅克（Caitlyn O’Rourke）都不會開車，兩人找了18歲的女性友人羅培茲（Jennifer Lopez）幫忙，監視器影像拍到，他們三個扛著垃圾袋塞進車內，然後開車離開曼哈頓公寓，之後一路開到紐澤西的房子外，接著把屍體丟進垃圾桶內，三人還進房洗了衣服。

陳婦的屍體被發現之後，警方在車庫裡面發現膠帶和沾血的手套，地上也有血跡，與陳寶拉車上找到的膠帶一樣。接受審問時，吳男否認自己有殺人，稱自己當天回去紐澤西的房子是要拿自己的硬幣收藏賣錢。但是其女友歐羅克表示，吳傑瑞有告訴她「過了好一段時間媽媽才死掉」，要她過去幫忙毀屍滅跡，也承認他們有負責運送屍體。

目前三人還未依謀殺罪起訴，僅有銷毀、藏匿屍體等罪名，已經遭到拘留，但檢察官表示，定罪的機率很大。陳寶拉最後一次被目擊是1月31日，鄰居在隔天凌晨看到有人拿著垃圾袋放進陳婦的車子後車廂，到了2月4日，陳寶拉被通報失蹤，隔天她的屍體就在紐澤西的房子外被找到。

吳傑瑞和陳寶拉的社群媒體帳號也被憤怒的網友肉搜，他曾經在去年5月PO出和媽媽的合照，另一則貼文則是貼出家人的合照。