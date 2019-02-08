放送老婆大尺度「裸湯美照」　小恩恩爆離婚有馬妹：7年情只走到這...

▲無敵小恩恩因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

生活中心／綜合報導

部落客「無敵小恩恩」去年因為分享老婆「有馬妹」Annie泡湯時的大尺度美照，意外爆紅成為全台熱搜話題，後續又再爆出其實是表兄妹關係，2人後來移民美國西北岸定居，看似穩定的家庭關係如今卻傳出生變，小恩恩今日突然在臉書上自爆，因為產生感情問題，7年的感情已確定劃下終點。

無敵小恩恩8日在臉書上表示，他與妻子當初選擇在美國結婚，是為了以後要一起移民，順利達成心願後，2人的感情卻在一個多月前生變數，得知對方和公司主廚產生感情後，為了維持婚姻，只要求對方不要在公司和別人做愛，然而後來還是發現對方上了那個人的車。

面對妻子的背叛，無敵小恩恩形容他的世界「完全瓦解」，憂鬱的情緒反而把妻子推得愈來愈遠，對方後來要求想暫時搬出去住，他也同意讓彼此冷靜一下，沒想到一個禮拜後，對方卻下定決定要和主廚一起離開，幾經冷戰與爭吵後，最後終於決定放手讓對方走。

▼無敵小恩恩一家後來移民美國定居。（圖／本報資料照，無敵小恩恩授權提供）

無敵小恩恩離婚的消息傳出後，該則貼文1小時內立即獲得上百人留言以及按讚鼓勵，許多網友紛紛表示，「加油，為了孩子要堅強」、「讓自己好好過」、「人生往往會有許多階段，會度過的」等溫馨留言，也有網友感慨，之前看了這對夫妻的生活，十分羨慕他們一起走過風雨的感情，沒想到最後卻傳出離婚消息。小恩恩則表示，雖然目前的生活很辛苦，但他會靠著自己勉強站起來。

無敵小恩恩2006年開始在「恩的領域」發表文章，與妻子育有2名孩子的他，去年5月與家人在日本有馬溫泉遊玩，除了分享旅遊行程還大方附上3張老婆裸身泡湯照，意外成為爆紅人物，對於老婆的照片遭鄉民討論，他反倒覺得大家太大驚小怪，還強調所有照片一定會經過老婆同意才上傳，夫妻倆的態度都十分開放。