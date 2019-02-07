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壯男為3萬元割喉狠殺老農婦　一、二審判無期檢怒提上訴：該判死

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▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，被吳嫌拿刀在頸部背部刺傷。（圖／東森新聞，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

發生在2017年5月間，苗栗縣竹南鎮1名鄧姓婦人慘遭凶嫌吳永明割喉12公分深斃命，法院一、二審以吳嫌因吸毒喝酒情緒暴衝而行凶、有教化可能等理由判處無期徒刑；死者家屬不服，台中高分檢，指吳男先後被關10年多，若能教化，不會進出監獄如家常便飯，日前上訴最高法院請求判處吳男死刑。

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。

這件命案震驚竹南鎮，命案發生於5月3日，38歲凶嫌吳永明因妨害名譽被判處拘役50日，檢察官准予易服社會勞動，但有30日未完成執行，吳男為籌措易科罰金3萬元，回到老家竹南鎮。

當天下午，一名65歲鄧姓婦人騎機車到農田除草，吳男向她索討金錢，但鄧婦未理會就騎機車要離去，吳男老羞成怒，抓住鄧婦的衣領將她推倒，拖行2 、3 公尺到水溝旁，再取出尖刀朝鄧婦背部頸肩、胸前割劃，鄧婦抵抗過程手背、手掌都被割傷，最後鄧婦頸動脈12公分深出血、氣管被割斷不治身亡。

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。

吳男行凶後，翻找鄧婦的機車置物箱沒財物，為免遭人發現，騎走機車棄置他處，還將機車鑰匙丟進水溝，在田邊清洗血跡後，逃離現場，鄧婦丈夫及兒子見她未返家，外出尋找，晚上9時許發現她的遺體報請警方處理。

警方清查命案現場附近的監視器畫面，發現吳男曾騎車在附近徘徊，加上他曾有重傷害等多項前科，警方懷疑他涉有重嫌，經過連日追查，5日掌握到他躲藏在桃園大園一名女網友的住處，將他拘捕到案。

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳嫌殺害鄧婦後騎車逃逸。

警方在他的機車置物箱裡找到一把疑似作案用的凶刀，加上在吳男鞋子上發現有擦拭血跡的痕跡，鞋印也與命案現場留下的腳印穩和，因此認定他涉案，並將相關證物送往刑事局化驗比對DNA完全符合。

被收押的吳男這才坦承，因很生氣持刀子要剌鄧婦，「但刀子太鈍，就從她的頸部開始，一刀一刀的割」，當時腦中一片空白，行為無法控制，直到被鄧婦推開才清醒過來。

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。

二審判決指吳男行凶前喝了半瓶米酒，尿液也驗出毒品反應，精神鑑定吳男行凶時未受影響，不符減刑適用，但合議庭認為有可能因毒品和酒精交互影響，導致吳男「瞬間暴怒」而下重手。

同時也認為吳男犯後有悔意，有教化可能，吳男被提押訊問時，供稱鄧婦的靈魂來找他，嚇得清楚交待犯案過程，模擬命案時朝陳屍地點拜拜，收押時書寫道歉信函及經文，請求死者鄧婦家屬原諒。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲竹南鎮鄧姓農婦下田夜未歸，頸部背部中刀陳屍排水溝。

但被害人家屬和檢察官不認同判決結果，上訴指出，吳男有竊盜、強盜、公然侮辱、公共危險多次犯罪紀錄，從18歲到犯下此案約18年的時間，有10年8個月，超過一半的時光都在監獄服刑接受矯正，期間一次長達6年3月之久，如果有教化可能，不會進出監獄如同家常便飯。

檢方上訴強調，為了慰撫被害人家屬失親之痛，同時權衡公平正義的理念，與回應社會公義的需求，縱使吳男犯後有悔悟，也無法彌補其行為時的惡行與罪責，認為吳男應該判處死刑，與社會永久隔離。

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關鍵字：苗栗,割喉,竹南,吳永明,教化

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