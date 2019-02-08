失蹤華裔婦慘遭割喉「藏屍垃圾袋」　22歲兒子涉重嫌

▲當局研判，陳寶拉因為想要停止對兒子的金錢資助，因此慘遭殺害。（組圖／翻攝自臉書／Paula Chin／Jared Eng）



國際中心／綜合報導

美國紐約市一名65歲的華裔婦人陳寶拉（Paula Chin）4日晚間失蹤，屍體之後在家門口的垃圾袋內被發現，慘遭割喉。她22歲的兒子吳傑瑞（Jared Eng）、兒子21歲的女友凱特琳（Caitlyn O’Rourke），以及兒子18歲的朋友羅培茲（Jennifer Lopez）7日被依藏屍、竄改證據等罪名起訴。

據《紐約時報》報導，陳寶拉的遺體被發現在一家人位於紐澤西州莫里斯敦（Morristown）的度假屋外，法醫確認她的頭部遭受「多重鈍物撞擊」，脖子上則有刺傷。法庭資料顯示，吳傑瑞與女友在通話中提到，「她過了一陣才死去」，警方因此判定他是兇手。

▼ 22歲的吳傑瑞否認涉案。（圖／翻攝自臉書／Jared Eng）



當局研判，主嫌吳傑瑞因過世父親的遺產問題，與母親發生糾紛。陳寶拉可能想要停止對兒子的金錢資助，因而在曼哈頓的住所被殺害，死後再被載往莫里斯敦。警方搜查汽車時，發現地毯上有血跡、毯子、衣物以及膠帶。

吳傑瑞戴著手銬離開警局，被記者問到是否弒母時說，「我沒有」。他表示，從1月31日開始就沒再見到媽媽，自己回到新澤西州的住所，是為了拿收藏的硬幣，打算變賣成現金來繳房租。

報導指出，陳寶拉遭到謀殺的消息令人震驚，因為這家人的生活看似富足、和諧。陳寶拉是一名女商人，曾出席慈善晚宴等活動，也會分享與兩個兒子旅遊、登山的照片。吳傑瑞則受過良好教育，曾就讀紐約州立大學紐柏茲分校（SUNY New Paltz）。目前，3名嫌犯均未被依謀殺罪起訴，檢方正朝財務動機殺人的方向調查。