華倫印地安血統爆爭議！DNA驗正身　川普：她是假的寶嘉康蒂

▲民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)。(圖/路透)

美國總統川普的死對頭、民主黨籍參議員華倫宣布投入2020年總統大選。華倫過去時常與川普隔空交火,是民主黨知名的「反川大將」之一,提出增加富人稅、保障勞工階級福利等政策。不過「血統」問題將成為絆腳石。華倫過去曾因表示擁有美洲原住民血統,而引發爭議,即便透過DNA鑑定「驗明正身」,仍遭原住民團體抗議,讓她的競選之路增添不少障礙。

根據BBC報導,川普經常調侃華倫(Elizabeth Warren)是「假印第安公主寶嘉康蒂」(fake Pocahontas),並批評她利用原住民身分在就學與就業期間獲得許多優勢,甚至揚言若華倫敢透過DNA鑑定,來證明確實擁有原住民血統,就捐出100萬美金(約台幣3000萬元)。為了讓川普閉上嘴巴,華倫真的跑去做DNA鑑定,結果顯示她確有美國印地安血統,不過僅在1/1024至1/64(0.0977%至1.56%)之間,大概要追溯到6到10代以前。

不料,檢驗證明不足以說服原住民族承認華倫的原住民身分,美國原住民族契洛基族(Cherokee Nation)批評,原住民的身分不應只靠DNA作為依據,而是身為印地安原住民的一份子,必須要接受文化洗禮,並接收部落法律約束。得到「間接支持」的川普也在華倫宣布參選總統時,立刻在推特上表示,「華倫,有時候被我稱作寶嘉康蒂,她會以第一個原住民總統候選人參選嗎,還是經過了32年之後,她終於決定不再耍這個把戲了,我們競選的時候見吧!」

Today Elizabeth Warren, sometimes referred to by me as Pocahontas, joined the race for President. Will she run as our first Native American presidential candidate, or has she decided that after 32 years, this is not playing so well anymore? See you on the campaign TRAIL, Liz!