豬年開盤人民幣中間價重貶414點　幅度半年來最大

▲人民幣中間價下調414點，創逾半年最大貶幅。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

據中國外匯交易中心公告，在豬年開春後首個交易日，人民幣兌美元中間價下調414個基點，報6.7495，創2018年7月20日以來最大的下調幅度。

另上一交易日，人民幣兌美元官方收盤價6.7391，夜盤收報6.7445，但11日開盤，在岸人民幣兌美元立即重挫，報6.7622，下跌逾200點，截至發稿，在岸人民幣已跌至6.7781。

市場分析指出，今年初受中美貿易談判前景趨於樂觀等因素激勵，在岸人民幣兌美元1月累計上漲2.4%，創一年來最大單月漲幅。不過隨新年期間美國總統川普態度轉變，表示兩國元首3月1日前不會見面，為中美貿易磋商再添陰霾。

▲中美貿易戰影響匯率走勢。（圖／達志／示意圖）

值得注意的是，上月美東時間1月30日下午，美國聯準會曾宣布維持聯邦基金利率區間2.25%—2.50%不變，並釋放了「可能暫停升息」的強烈鴿音，使得當時人民幣匯率貶值壓力階段性緩和。

不過，恒大研究院首席經濟學家任澤平認為，2019年上半年美歐貨幣政策邊際收緊，進一步收緊全球流動性，將施壓新興市場，短期內美元指數仍將有階段性回升動力，可能將對人民幣匯率、外儲造成一定壓力。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍則認為，根據購買力平價理論，人民幣相對於美元還是被低估的，並沒有長期貶值的基礎。

但《中國證券報》引述分析人士指出，基於對基本面的分析，當前人民幣雖無大的貶值風險，但也缺乏持續升值動力，未來加大雙向波動是更可能呈現的情景，認為2019全年，人民幣對美元匯率在6.5到6.9的區間內波動。