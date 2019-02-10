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華航罷工影響上千人　苦苓提「情理法3點」砲轟：你們，太沒良心了

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記者趙蔡州／綜合報導

華航罷工事件陷入僵局，勞資雙方9日協商了6個多小時，但結果仍未達成共識宣告破局，目前還引發了第一線地勤人員不滿，還有員工出面質疑說，華航權益怎會由「長榮機師（機師工會理事長李信燕）」來爭取。對此，作家苦苓10日也在臉書質疑說，「你（李信燕）為什麼不帶長榮機師一起罷工爭權益呢？」

華航機師罷工造成了超過至少50個航班取消，第一線地勤人員承受旅客怒火慘當炮灰。因此就有不滿罷工的華航員工私下串聯穿白衣集結，步行至交通部抗爭反對機師罷工；更有人痛斥要外部勢力滾出去，特別是身具「長榮機師身份」的機師工會理事長李信燕。

▲▼機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會理事長李信燕帶領華航機師罷工。（圖／記者林敬旻攝）

對此，作家苦苓10日也發文質疑說：

請問身為長榮機師的機師工會理事長，你們長榮有規定8小時三位機師、12小時四位機師嗎？沒有嘛！（長榮是10小時三位、16小時四位）

請問長榮的機師都不會疲勞嗎？搭長榮的旅客都能安全嗎？你為什麼不也帶著長榮的機師一起罷工爭權益呢？

長榮的機師又是以什麼條件放棄了自己的健康和旅客的安全、達成勞資協議？從此以後，還有誰再敢搭長榮的飛機呢？

▲▼華航員工在東門站集結前往交通部抗議機師罷工。（圖／記者李毓康攝）

 ▲華航員工在東門站集結前往交通部抗議機師罷工。（圖／記者李毓康攝）

此外，苦苓也在臉書怒寫上千字分析說，「依照情理法三點來，這次罷工站不站得住腳？」

 《生活小感想》

華航機師春節罷工，引起社會一片騷亂，有人罵機師沒人性，有人怪華航無能，也有人說交通部處置不當，甚至發展出民進黨派系鬥爭的陰謀論，但我們就事論事，從情理法三點來看，到底這個罷工站不站得住腳？

機師公會訴求的第一條，就是｛飛行8小時要派三名機師、12小時要派四名機師｝，說是為了怕疲勞值勤、維護旅客安全，但是根據國際AOR的規定， 是10小時派三人、16小時派四人，以華航目前的規定並未違法。不知機師工會是否能夠指出：有哪一家航空公司已經達到你們華航要求的「最高標準」？

因此機師工會改以勞基法為訴求，但是依據勞基法勞工一年休假116天，機師卻休到157天，那你們要不要根據勞基法少休41天呢？

再說到要求｛每年固定發13個月薪水｝，事實上這也於法無據，一般公司是不會這樣幹的（加發幾個月年終奬金倒有可能），何況華航發的飛行奬金和各種津貼，遠在機師一個月薪水之上，這個要求既不合法，也很奇怪。

至於於要求｛公司升遷透明、限制外籍機師｝，這也說不過去：升遷與否是看個人表現、長官評估，要如何才叫透明？但是禁用外籍機師則完全沒有道理，只要是合格人才，不管什麼國籍都可聘用，這是所有公司的基本經營理念吧！這種要求，只是自私的想要保障自己人而已。

至於｛禁止秋後算帳、而且未罷工的機師不能享有罷工後他們爭得的權利｝，前者本來就不可能發生（眾目睽睽，上次空服員罷工後有人被算帳嗎？）而後者豈不是要造成「一公司兩制」、同樣的機師卻有不同的待遇？這不就是為了故意懲罰沒有加入罷工的機師嗎？

如果真的這麼「正義」，上次空服員罷工爭來的外站加給，機師們也一體適用，那時候機師工會怎麼不強調這不是自己罷工爭來的權利、而拒絕接受呢？

至於要求｛撤換破壞勞資關係的主管｝那就更離譜了！勞資雙方派人談判、各為其主，不管成敗與否，都是奉命行事，如果談判不成就叫做破壞勞資關係，那麼被派出來談判的工會代表，是否也是破壞勞資關係、應該撤換呢？

而這個在法、理上都站不住腳的機師公會，偏偏選在最多人要返鄉探親、出國旅遊的時候「無預警罷工」（只在罷工前6小時才告知），當然會造成很多人行程大亂、損失慘重而且無法彌補：策劃多時的家族出國旅遊完全泡湯、好不容易安排全家回廣東團聚的陸配淚灑機場、70歲才第一次出國的老太太氣憤失望…罷工的機師們看到這些新聞，難道心裡不會有一些愧疚、有一些不忍嗎？

你們當然有爭取罷工的權利（即使於法於理都說不過去），但是否對於可能遭受重大損失的旅客有一點同情心呢？

不能選別的時候罷工嗎？不能盡早一點通知大家罷工的消息嗎？不，你們就是要公司蒙受最大的損失、要旅客把怒氣發在公司頭上、最好氣得發誓以後再也不撘華航…然後來逼公司接受你們在情理法上都站不住腳的要求。

不管今天下午三點協商的結果會如何，但是我想代表所有的受害者（包括旅客、旅行社和在第一線受氣的地勤人員）譴責一聲所有參與罷工的機師：「你們，太沒良心了！」

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關鍵字：華航,華航機師,機師罷工,交通部,機師工會,李信燕

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