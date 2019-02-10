華航罷工影響上千人　苦苓提「情理法3點」砲轟：你們，太沒良心了

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記者趙蔡州／綜合報導

華航罷工事件陷入僵局，勞資雙方9日協商了6個多小時，但結果仍未達成共識宣告破局，目前還引發了第一線地勤人員不滿，還有員工出面質疑說，華航權益怎會由「長榮機師（機師工會理事長李信燕）」來爭取。對此，作家苦苓10日也在臉書質疑說，「你（李信燕）為什麼不帶長榮機師一起罷工爭權益呢？」

華航機師罷工造成了超過至少50個航班取消，第一線地勤人員承受旅客怒火慘當炮灰。因此就有不滿罷工的華航員工私下串聯穿白衣集結，步行至交通部抗爭反對機師罷工；更有人痛斥要外部勢力滾出去，特別是身具「長榮機師身份」的機師工會理事長李信燕。

▲機師工會理事長李信燕帶領華航機師罷工。（圖／記者林敬旻攝）

對此，作家苦苓10日也發文質疑說：

請問身為長榮機師的機師工會理事長，你們長榮有規定8小時三位機師、12小時四位機師嗎？沒有嘛！（長榮是10小時三位、16小時四位）

請問長榮的機師都不會疲勞嗎？搭長榮的旅客都能安全嗎？你為什麼不也帶著長榮的機師一起罷工爭權益呢？

長榮的機師又是以什麼條件放棄了自己的健康和旅客的安全、達成勞資協議？從此以後，還有誰再敢搭長榮的飛機呢？





▲華航員工在東門站集結前往交通部抗議機師罷工。（圖／記者李毓康攝）



此外，苦苓也在臉書怒寫上千字分析說，「依照情理法三點來，這次罷工站不站得住腳？」

《生活小感想》

華航機師春節罷工，引起社會一片騷亂，有人罵機師沒人性，有人怪華航無能，也有人說交通部處置不當，甚至發展出民進黨派系鬥爭的陰謀論，但我們就事論事，從情理法三點來看，到底這個罷工站不站得住腳？

機師公會訴求的第一條，就是｛飛行8小時要派三名機師、12小時要派四名機師｝，說是為了怕疲勞值勤、維護旅客安全，但是根據國際AOR的規定， 是10小時派三人、16小時派四人，以華航目前的規定並未違法。不知機師工會是否能夠指出：有哪一家航空公司已經達到你們華航要求的「最高標準」？

因此機師工會改以勞基法為訴求，但是依據勞基法勞工一年休假116天，機師卻休到157天，那你們要不要根據勞基法少休41天呢？

再說到要求｛每年固定發13個月薪水｝，事實上這也於法無據，一般公司是不會這樣幹的（加發幾個月年終奬金倒有可能），何況華航發的飛行奬金和各種津貼，遠在機師一個月薪水之上，這個要求既不合法，也很奇怪。

至於於要求｛公司升遷透明、限制外籍機師｝，這也說不過去：升遷與否是看個人表現、長官評估，要如何才叫透明？但是禁用外籍機師則完全沒有道理，只要是合格人才，不管什麼國籍都可聘用，這是所有公司的基本經營理念吧！這種要求，只是自私的想要保障自己人而已。

至於｛禁止秋後算帳、而且未罷工的機師不能享有罷工後他們爭得的權利｝，前者本來就不可能發生（眾目睽睽，上次空服員罷工後有人被算帳嗎？）而後者豈不是要造成「一公司兩制」、同樣的機師卻有不同的待遇？這不就是為了故意懲罰沒有加入罷工的機師嗎？

如果真的這麼「正義」，上次空服員罷工爭來的外站加給，機師們也一體適用，那時候機師工會怎麼不強調這不是自己罷工爭來的權利、而拒絕接受呢？

至於要求｛撤換破壞勞資關係的主管｝那就更離譜了！勞資雙方派人談判、各為其主，不管成敗與否，都是奉命行事，如果談判不成就叫做破壞勞資關係，那麼被派出來談判的工會代表，是否也是破壞勞資關係、應該撤換呢？

而這個在法、理上都站不住腳的機師公會，偏偏選在最多人要返鄉探親、出國旅遊的時候「無預警罷工」（只在罷工前6小時才告知），當然會造成很多人行程大亂、損失慘重而且無法彌補：策劃多時的家族出國旅遊完全泡湯、好不容易安排全家回廣東團聚的陸配淚灑機場、70歲才第一次出國的老太太氣憤失望…罷工的機師們看到這些新聞，難道心裡不會有一些愧疚、有一些不忍嗎？

你們當然有爭取罷工的權利（即使於法於理都說不過去），但是否對於可能遭受重大損失的旅客有一點同情心呢？

不能選別的時候罷工嗎？不能盡早一點通知大家罷工的消息嗎？不，你們就是要公司蒙受最大的損失、要旅客把怒氣發在公司頭上、最好氣得發誓以後再也不撘華航…然後來逼公司接受你們在情理法上都站不住腳的要求。

不管今天下午三點協商的結果會如何，但是我想代表所有的受害者（包括旅客、旅行社和在第一線受氣的地勤人員）譴責一聲所有參與罷工的機師：「你們，太沒良心了！」