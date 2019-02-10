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17歲女兒有D罩杯！母嘆身高才148cm「長胸不長高」　網友搶喊岳母好

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▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

▲媽媽在臉書抱怨女兒「長胸不長身高」，意外引發網友討論說：「這樣其實不錯啊」。（圖／翻攝Pixabay網站）

網搜小組／綜合報導

家長總是會擔心孩子在青春期發育不良，而這一位媽媽就在臉書發文抱怨說，自己女兒已經17歲了，但總是「長胸不長身高」，身高僅只有148公分，但卻擁有D罩杯的好身材，因此讓她相當苦惱，究竟要怎樣才能讓女兒發育在「對的地方」。文章分享後立刻引發熱議，不過網友留言卻全都歪樓，紛紛「搶認岳母」。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」發文透露說，自己的小女兒目前已經17歲了，身體發育的部位卻讓她很擔心，「孩子，妳可以往上長一點嗎？胸部其實有就好了。」原來她的女兒身高僅148公分，但卻擁有70D的傲人上圍，她最後還說：「可以用2個罩杯換2公分也好啊！」

▲▼國中生,女學生,放學,下課,高中生。（圖／pakutaso）

▲文章分享後，許多男網友紛紛搶認原PO為岳母。（圖／翻攝Pakutaso網站）

其他網友看了紛紛留言說：「傻傻～長大後就知道多好了」、「身高從來都不是重點」、「小隻女不錯呀！姐我167一點都不吃香」、「這位媽媽有聽過最萌身高差嗎」、「身高沒問題，奶大勝過一切」、「不夠高的又沒胸部，可以拿體重換嗎」、「媽媽不用擔心啦，您女兒未來一定很搶手，這才是要擔心的地方。」

還有許多男網友看完後，紛紛搶認原PO為岳母，有人說：「岳母大人，受我一拜」、「請問認岳母的號碼牌到幾號了」、「我可以幫你分擔」、「岳母沒關係，就算她100公分我也會照顧好她的」、「女婿來跟您請安了」、「媽，沒事，我不介意身高」、「這樓會炸…岳母還缺女婿嗎？」

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關鍵字：爆怨公社,發育,女兒,70D

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