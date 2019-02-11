閉眼進校門見超人發紅包眼睛發亮　學生：校長變超人好帥喔

▲西門國小開學日校長、老師扮裝歡迎學生。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

結束23天的寒假，國中小學今（11日）開學，不到7點30分許多校門口就出現很多睡眼惺忪的學生。西門國小為了讓學生第一天上課有振奮人心的感覺，校長打扮成肌肉超人邊發給學生們討吉利的紅包，老師、主任們則扮演成神力女超人、蝙蝠俠、美國隊長，紛紛讓原本睡意滿點的學生睜開了雙眼。

▲學生開心領到校長發的抽獎券紅包。（圖／記者湯興漢攝）

二年級的廖同學表示，看到校長、老師扮成英雄覺得好好笑喔，但是也很喜歡，很開心今天開學了。帶學生上學的蔡媽媽則說，看到老師們這麼用心，覺得很不錯，昨天本來還吵著不想上課，現在也能提振精神了。一年級的林同學笑笑的說，最喜歡校長了，校長穿超人衣服好帥喔。

▲國中小學今天第一天開學。（圖／記者湯興漢攝）

為了讓開學第一天充滿活力，西門國小校長蕭建嘉表示，從寒假前就在策畫開學主題，裝扮的服裝也老早就租好，希望能透過英雄們的正向品格「自律、勇氣、負責、正義、體能、包容」，期許學生學習到他們身上所蘊藏的意義，不設限的將自己的能力展現出來。

▲▼西門國小師長們扮演成漫威英雄，迎接開學第一天。（圖／記者湯興漢攝）

西門國小輔導主任籃玉君說明，為了體現過節的年味，也以創意中西合併的方式，讓打扮超能人物的師長發給每一位學生印有「超能西門 ㄓㄨ事大吉」的紅包袋，裡面裝的是讓孩子們寫下新學期新希望的摸彩券，讓孩子們寫下合乎自己的目標後投入摸彩箱，於全校開學典禮時公開摸獎並給予驚喜禮物，凝聚全校師生開學的歡樂氛圍。

蕭建嘉指出，選擇漫威英雄角色，除了希望學生們能往自己的目標前進外，也代表著校園對於雙語課程的重視，在新的一年裡，期待每一位學生多元展能，並強調雙語教學，以健康、體育、綜合課程為主，讓學生及老師們能真正落實雙語政策。

▲領到摸彩券的學生，進到教室馬上寫下新年新希望。（圖／記者湯興漢攝）