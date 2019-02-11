泡澡完開門尿尿！喵皇「股間伸爪」爆擊…他握住「蛋蛋」倒地：Ｘ！

▲原PO的蛋蛋被愛貓爆擊。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／鄒鎮宇報導

喵皇的恩寵你不接？一名男網友抱怨，當他洗完澡時上廁所時，家裡的貓突然跳起來攻擊「男人最脆弱的部位」，頓時讓他痛得哭天搶地，「跪求分屍的方法啦！」網友看完這段神奇的遭遇，也都直接笑翻。

「槓林涼勒！」該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文說，他剛泡完澡全身暖呼呼的，因此蛋蛋垂下來，當他開門後、腳開開的上廁所時，貓竟然「從屁股下面跳起來」爆擊，瞬間讓他痛到哭出來。

原PO氣到最高點，「伸爪，伸爪喔！拍我蛋蛋啦。誰都不要求情，另北（台語）要跟牠決一死戰」，也因為原PO的蛋蛋有刮傷，因此確定喵皇的確有伸出爪子，「跪求分屍的方法啦！然後我在找鍋子，煮水了」。

▲▼網友都很關心原PO蛋蛋的傷勢。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛笑翻，「讓他體會什麼叫蛋蛋的哀傷」、「小心，你只剩一顆能跟他戰鬥了」、「可能是看它小巧可愛才忍不住把玩一下，就原諒牠一次吧」、「一定是蛋蛋先逗他的」、「誰叫你要在主子面前搖晃『逗貓棒』」、「好像很痛」、「還好有剪指甲 要不然就不會在這po文了」。

「沒照片等於沒證據」也有許多網友跪求傷勢照，「拿出來大家評評理」、「求看蛋蛋傷勢」、「我想看蛋蛋⋯⋯變成什麼模樣」、「沒圖沒真相啦哈哈哈」、「被貓抓到要打破傷風喔～不過打破傷風的時候要拍照」、「會感染，要趕快切除」。