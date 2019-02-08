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3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎PO文控訴爸爸　「我恨我的心軟」

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名3歲女童今年1月中旬疑遭高壓氣體噴槍致死，法醫解剖複驗也確認女童是死於氣體栓塞。對此，女童的母親2月8日在臉書悲慟說，「女兒過世至今已經20天了！」但女童爸爸及其家人都沒有來看過，「我這個做母親的實在很心寒，我好恨我的心軟！」

死者女童的媽媽8日在個人臉書發文，分享一張女兒告別式的照片表示：「我女兒死至今已經20天了，鄺姓家人沒有人來看過她，我這個做母親的實在很心寒，我好恨我的心軟！」接著還說：「我恨我為什麼聽信他的話，幫他（女童父親）在網路說話，幫他保住他們家人的顏面跟工作。」

▲▼女童噴槍事件的媽媽發文。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲女童媽媽8日在臉書發文指控鄺姓爸爸。（圖／翻攝自當事人臉書）

女童媽媽說，當初檢警調查後不公開監視畫面，「我聽信鄺先生（女童爸爸）所言，認為我女兒意外而死。」，「急診室時一直說女兒送到醫院還有呼吸」結果後來醫生才揭穿說「女兒到院之前就已經死亡！」、「警察後來從急診室出來後，鄺先生他人就消失，再也聯絡不上。」

她悲慟說，她後來打了幾十通電話，女童爸爸才回簡訊說人在仁武，後來又說跑到了台南，「我一直催他回來，因為要做完筆錄後，才能安排法醫相驗。」女童爸爸回來後也只有去警局做筆錄，但卻沒有去醫院看女兒最後一面，之後處理女兒後世時都沒有再出面。

▲▼加油站,噴槍，父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女童父親在加油站手持高壓氣槍的畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直到後來要選塔位時，女童爸爸才終於願意現身，「來之前只問有沒有記者跟著，上車後又當我跟禮儀公司的面說，加油站沒標示清楚加油站有疏忽，我實在覺得他是人渣，不敢面對承認是他的錯……。」而且但後來女童爸爸又再次神隱，連女兒的告別式都沒有出席。

「我恨我為什麼聽信他的話，幫他（女童父親）在網路說話，幫他保住他們家人的顏面跟工作。」而且這一次過年她們家也相當難過，沒有人敢對高齡90歲的祖母說實話，只能騙說女兒被接去玩「我們必須一次次忍著痛說著謊話，每天起床必須接受她不在的事實！」

▲▼ 3歲女童噴槍相驗 媽媽掩面痛哭 。（圖／記者洪正達攝）

▲女童媽媽表示，她的女兒意外過世，讓這次春節過年真的不好過。（圖／記者洪正達攝）

女童媽媽最後指控說，「直到今天沒人出來跟我與家人道歉，你們良心何在？」、「你們為何一直躲著不肯來看我女兒，連一通電話也沒有」、「我每天過著生不如死的日子……，希望早日把罪人定案、監視畫面公開！一定要為我女兒討回公道千萬不能放過這種人渣家庭。」

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關鍵字：女童,高壓氣體噴槍,現場模擬,檢察官,偵查不公開

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