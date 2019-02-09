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偷吃嫩小三拍性愛影片被抓包　他沒事她判刑

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲男子與嫩小三拍性愛影片被抓包。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導
已婚李姓男子偷吃小他14歲的越南籍黎姓小三，雙方還在租來的套房錄下性愛影片紀念，結果影片遭元配發現，怒告2人妨害家庭。檢方起訴後，元配選擇原諒李男撤告，台中地院審結，判黎女2月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，37歲李姓男子本身有婚姻，卻在2018年5月1日晚間，趁機偷溜，找來交往中的23歲小三黎女，到他承租的套房裡嘿咻，甚至拍下性愛影片留念。豈知，李男元配在家裡整理東西時，意外發現該影片，男主角竟然是自己的老公，一狀怒告2人妨害家庭。

李男與黎女坦認犯行，檢方也依據2人LINE對話截圖、影片等認定2人確實有通姦、相姦，依法起訴。但元配總是容易選擇原諒，法院審理時就對李男撤回告訴。

法官認為，黎女明知李男有配偶，卻放縱自我感情，相姦，破壞李妻婚姻被合理期待所應具有之純潔性，對李妻婚姻、家庭造成莫大傷害。而到現在黎女仍未與李妻達成和解，彌補其所造成損害，予以判刑。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：外遇,小三,妨害家庭,通姦,相姦,台中地院,元配

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