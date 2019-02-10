影／不到12小時士林連2震！網嚇「跟大屯火山有關？」　氣象局回應了

▲大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台北士林區近日發生連2起規模3左右地震，由於震央接近大屯火山範圍，嚇壞不少民眾。對此，氣象局地震測報中心指出，這2起地震主要是台北盆地北邊淺層破碎帶錯動造成，目前大屯火山活動並無出現特別異常跡象，但因台北盆地地質鬆軟，再加上都會區高樓層容易造成放大效應，民眾才會感覺搖晃特別劇烈。

▲士林區不到12小時內發生2起地震，震央接近大屯火山活動範圍 。（圖／氣象局）

台北市士林區10日凌晨4點12分發生規模3.8小區域地震，地震深度僅7.7公里，屬於極淺層地震，最大震度台北信義區、新北五股都有3級，台北市、新北市、宜蘭牛鬥2級，桃園中壢、基隆、新竹及桃園1級有感搖晃。

事實上不到24小時，台北市士林區9日下午4時20分，才發生規模3.2小區域有感地震，震央位在台北市政府北偏西方11.5公里，最大震度1級，深度僅9.1公里，同樣屬極淺層地震，各地最大震度分別為台北市1級、台北市陽明山1級、新北市五股區1級。雖然都是小區域地震，不少網友嚇壞，驚呼「連兩天台北都有震，震度都3級多，的確是很不尋常的現象」、「是陽明山要噴了嗎？」。

▲04:10北台灣有感地震！強晃一下網友全驚醒。（圖／氣象局）

地震測報中心主任陳國昌說，近日2起發生在士林區的地震，震央接近大屯火山活動範圍，會發生在那的地震主要有2種可能，一種是火山活動，另一種則是破碎帶錯動造成。

不過，由於火山活動造成的地震深度會比較深，但這2起地震都屬淺層地震，因此研判主要是台北盆地北邊淺層破碎帶錯動造成，前一起規模3.2地震為正斷層地震，今晨這起則為滑移型地震。根據觀測，該地區每3-5年就會發生規模2.5到4的有感地震，過去在2014年也曾發生過規模4.2的地震，但後續也沒有出現比較大的地震活動。

▲近日2起發生在台北士林的地震，地震深度都不深，屬淺層地震。（圖／中央氣象局）

另外，火山活動除了會有地震外，大多會出面地溫、地殼形變等等明顯的變化，但目前觀測大屯火山活動，並沒有出現特別異常的跡象。

氣象局地震測報中心也指出，今晨規模3.8地震，震度2級持續不到10秒，震度3級更不到1秒，但由於台北盆地地質本來就比較鬆軟，再加上都會區較多高樓層大樓，會造成放大效應，人的主觀感覺就會更大，導致民眾感受到劇烈搖晃。