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陽明山連2震！凌晨4：12士林3.8地震「先聽到地鳴」　彭啟明：好奇特！

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▲▼小油坑後火山活動地質景觀區,後火山作用,七星山,噴氣孔,溫泉,湧泉,陽明山國家公園,大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

▲24小時內連2起地震都在士林區，陽明山都有1到2級震度。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

北台灣10日凌晨4點10分許發生規模3.8小區域有感地震，突然一陣劇烈搖晃，北北基、桃竹宜民眾全被驚醒，由於9日下午士林區也發生規模3.2小區域有感地震，24小時內2起地震震央都在士林，連氣象達人彭啟明也忍不住在凌晨4點發文，「哇。好奇特的地震！」

台北市士林區10日凌晨4點12分發生規模3.8小區域地震，地震深度僅7.7公里，屬於極淺層地震，最大震度台北信義區、新北五股都有3級，台北市、新北市、宜蘭牛鬥2級，桃園中壢、基隆、新竹及桃園1級有感搖晃。

事實上不到24小時，台北市士林區9日下午4時20分，才發生規模3.2小區域有感地震，震央位在台北市政府北偏西方11.5公里，最大震度1級，深度僅9.1公里，同樣屬極淺層地震，各地最大震度分別為台北市1級、台北市陽明山1級、新北市五股區1級。雖然都是小區域地震，可把網友嚇壞了，就連氣象達人彭啟明凌晨4點多也發文地震，「哇。好奇特的地震！」

▲▼ 。（圖／氣象局）

有士林區網友留言驚呼「我在士林區，震前很明顯聽到地鳴」、「連兩天台北都有震，震度都3級多，的確是很不尋常的現象」、「我一度以為是哪裡發生爆炸，震到房子晃動了一下」、「瞬間晃很大力，門窗都在震」、「前幾秒還先有砰的一聲，才開始震動，先被震前聲音嚇到」、「是陽明山要噴了嗎？」。

▼北市信義區凌晨地震最大震度3級。（圖／記者李毓康攝）

▲▼霧霾,空氣汙染,101,信義區。（圖／記者李毓康攝）

哇。好奇特的地震！

氣象達人彭啟明發佈於 2019年2月9日 星期六
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關鍵字：氣象雲,彭啟明,地震,士林

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