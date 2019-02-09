北台灣下探15度「濕冷到開工！」　中南部日夜溫差大

▲北部、東部持續4天低溫濕冷。（示意圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

受到東北季風影響，北台灣溫度仍偏涼，民眾出門遊玩記得多加件外套。氣象局提醒，北台灣整天濕涼，白天高溫約19至21度，東半部高溫約23至26度，中南部高溫仍有27至29度，北部、東部從昨天開始持續4天低溫濕冷，今清晨北部及宜蘭低溫只有15度，要等12日氣溫才會逐漸回升。

氣象達人彭啟明表示，東北季風影響的天氣型態會持續到年假結束，9日至10日在迎風面地區仍然容易有短暫陣雨，北台灣溫度持續偏涼，其他地方日夜溫差大。氣象局也說，初五仍受東北季風影響，北台灣整體濕涼，要注意氣溫變化適時增添衣物。

▲東半部及桃園以北地區有局部短暫雨。（示意圖／記者張一中攝）

氣象局指出，今清晨北部及宜蘭低溫約15、16度，中南部及花東約16至19度仍較涼，另外，在天氣部分，水氣稍增加，降雨範圍略微擴大，東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，新竹以南與澎湖、金門等地為多雲到晴的天氣。

大家也相當關心開工後的天氣狀況，氣象局表示， 11日仍在東北季風影響下，北部及東北部屬於整天偏涼的天氣型態，白天高溫約21到24度，至於中南部及花東影響不大，高溫仍有24到29度左右，這波東北季風對低溫的影響不大，各地低溫約14到19度。

氣象局指出，12至13日東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，清晨仍涼，西半部日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；14至15日水氣稍增加，北部地區也有局部短暫雨，氣溫略降，直到16日東北季風稍稍增強，北台灣天氣會再度轉涼。