更新／華航罷工影響擴大！增6航班取消　7航點「來回全癱瘓」

【10：23 更新】
華航罷工再擴大，今（10）日上午10時許，華航又宣布取消6航班，分別為CI002/CI001 台北 - 檀香山來回、CI032 台北 - 溫哥華、CI051 台北 - 雪梨、CI063 台北 - 維也納、CI075 台北 - 羅馬等。溫哥華、雪梨、釜山、金邊、香港、馬尼拉、檀香山等7航點來回全癱瘓。
11日取消航班也從1班增為4班，新增航班分別為CI031 溫哥華 - 台北、CI052 雪梨 - 台北、CI064 維也納 - 台北、CI076 羅馬 - 台北。華航表示，最新航班資訊將以app為主，網站為手動更新，會較華航app資訊晚一些。
▲10日至11日新增取消、延遲航班一覽表。（圖／取自華航官網）點圖可放大
記者嚴云岑／整理報導
華航罷工進入第三天，已有超過3成機師響應罷工行動，今（10）日正逢春節連假最後一天，航班影響持續擴大。根據根據華航官網資料，10日共有16航班受取消、2航班延遲；11日取消1班。相關資訊可查看機師工會罷工說明專區的「班機延誤/取消資訊」。
華航機師自8日開始啟動史上首次罷工，提出資方改善疲勞航班等5大訴求，交通部9日協調工會與華航協商，但雙方溝通6小時仍未達共識，決定繼續罷工。根據機師公會統計，截至上午7時收到的檢定證已逾500張，代表超過3成的機師都響應罷工行動。
▲桃機公司出面說明華航機師罷工取消班次狀況。（圖／記者洪聖壹攝）
▲華航罷工，小港機場估算首日及第2日，總共影響逾1800人。（圖／記者宋德威翻攝）
根據華航官網「機師工會罷工最新消息」頁面顯示，10日共有16航班受到罷工影響而取消，分別是：CI011紐約-台北、CI031溫哥華-台北、CI752泗水-新加坡、CI053台北-布里斯本（02-11）-奧克蘭、CI055/052台北-雪梨來回、CI188/189台北-釜山來回、CI861/862台北-金邊來回、CI919/920台北-香港來回、CI927/928台北-香港來回、CI711/712高雄-馬尼拉來回。
另有2航班延遲，為CI935/936高雄-香港來回。另外11日已知取消航班為1CI054奧克蘭-布里斯本-台北。 至於松山（TSA）、台中（RMQ）往返航班目前不受影響。