更新／華航罷工影響擴大！增6航班取消　7航點「來回全癱瘓」

華航機師工會罷工，超過500名機師繳交檢定證加入罷工行列，桃園機場公司副總經理但昭璧10日表示，初六是整個春節假期裡航班量和旅客量最多的一天，桃機的總航班量是805班，旅客預計有16萬3千人，創機場有史以來最高峰，但因機師罷工，華航在桃機起降的班機有11班次取消或延遲，影響近2千名旅客。