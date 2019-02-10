重建日本航空　擁有基於利他之心的三層意義

▲稻盛和夫表示，受到多次請求並經過苦思良久後，回顧起自年輕時代以來的價值觀，心想「可以從事幫助社會、民眾的事業，是人類最崇高的行為」，並且基於三個理由，最終決定接下重建日本航空的大任。（圖／達志影像／美聯社）

作者：稻盛和夫

譯者：林子傑

摘自：天下雜誌 《活下去的力量》



●精選書摘

再介紹一個最近的事例。

那就是日本（JAL）的重建。我認為，這間日本航空也是藉由改變人們的「想法」，才能得以重生。

二○○九年底，我接到來自政府的懇切聘請，並告訴我，「日本航空已經快要破產，希望您能夠就任為會長（董事長），重建日本航空。」

我是一個對於航空業界完全不了解的門外漢，更何況當時年歲已高，究竟是否該接下此任，著實令我煩惱許久。

起初，我覺得無法勝此重任，因而再三婉拒政府請求。此外，我的朋友、熟識甚至家人也無一不大力反對。更有許多人告訴我「這會使你晚節不保」。

然而，受到多次請求並經過苦思良久後，回顧起自年輕時代以來的價值觀，心想「可以從事幫助社會、民眾的事業，是人類最崇高的行為」，並且基於三個理由，最終決定接下重建日本航空的大任。

只不過，由於我年事已長，當初心想「我應該沒辦法做全職工作」，因此提出「一星期工作三天左右的話，我還做得來」的條件。

我的住處位於京都，當然我的妻子也住在此地。一旦我接下此工作，就得住進東京的飯店。也因為如此，我才會告訴他們「一星期工作三天左右的話，我應該還做得來」。

同時，我也告訴他們「因為我一星期只工作三天，所以不需要薪水」。也就是說，我是在無給薪的狀況下接下日本航空會長一職。

不過，我雖然允諾接下會長職務，但對於航空業界仍是一竅不通。

可以說我完全是處於無知的狀態。

就連新聞、雜誌等媒體，也都冷眼看好戲，宣稱，「任誰來負責重建日本航空都不是一件易事，更何況稻盛原本出身工廠，是一個從技術人員爬上來的經營者，想要靠他重整，恐怕是十分困難吧。」

▲（圖／路透）

即便如此，我的信念還是沒有絲毫動搖，因為我覺得日本航空的重建，含有三個利他的意義存在。

第一個意義，便是為了重建日本經濟。這是因為，日本航空不僅是代表日本的企業之一，更是象徵日本經濟停滯不前的企業。

倘若日本航空接受政府支援依然無法重新站起來，並且再次破產的話，不僅將會對日本經濟造成極大影響，甚至可能使得日本國民自此失去自信。

反過來說，只要成功重整，大家便會想，就連狀況如此糟糕的日本航空都能夠重建，那麼日本經濟必然能夠重新振作起來，國民或許也會因此振奮精神。

第二個意義，便是面對日本航空所留下來的約三萬兩千名員工，我無論如何一定要保護他們的受僱權。

我在受到政府請託前去日本航空時，面對的狀況極為悽慘，必須要請將近四萬八千名員工之中的大約一萬六千人離開公司。這是公司破產後，在公司重整法的法令之下，由各界律師、會計師齊聚一堂共同決定出來的重建計畫。

我也在心中暗暗發誓，無論如何都要保護好留下來的三萬兩千名員工不可。

第三個意義，則是為了國民，也就是為了搭乘飛機的民眾著想。

倘若日本航空倒閉，日本的大航空公司將只剩下全日空（ANA）一間企業。這麼一來，競爭原理將不會啟動，機票將水漲船高，服務品質也會下降，這對於國民來說絕對不是一件好事。

在健全且公正的競爭條件下，由多間航空公司互相切磋琢磨，才能提供乘客更便宜、更好的服務。也因此，我認為日本航空的存在絕對必要。

我認為重建日本航空含有以上三個「基於利他之心的重大意義」，才會決心就任日本航空的會長，並且全力投入重整事業之中。

我就任會長後，一直為了將這三個意義傳達給日本航空的員工而孜孜不倦。

也因為如此，員工們終於了解「日本航空的重建不是單純為了我們自己，而擁有更偉大的意義，更是為了社會與國民所做」。

於是，員工們便不遺餘力，一同協助我重建公司。

雖然我年事已高，卻無償接下任誰都覺得困難的重責大任，重建日本航空。或許員工們便是看到我這種拚命努力的模樣，因此深受感動吧。

當初，我本來打算一星期上班三天左右，但實際上進日本航空總公司的日子卻是逐漸增加，從一星期三天變為四天、四天再變為五天。

為此，我這個快要邁入八十歲的老頭，整個星期幾乎都宿在東京的飯店，有時候甚至以便利商店賣的兩個飯糰解決一頓晚餐。

看到我如此拚命重整日航，大概許多員工都開始想，「本來與日航毫無瓜葛的稻盛先生，竟然為了公司努力到這種程度。那麼原本便是公司一分子的我們，就應該更拚命、付出更多才是。」

員工全體改頭換面，抱持良善「想法」，一起全力以赴重整的成果是，宣告破產後僅過了兩年八個月，日本航空就在股票市場重新上市，成功搖身一變為營利傲視全球的航空公司。

★本文經天下雜誌 授權，摘自《面對激烈變化、日益悲慘的環境，你要有：活下去的力量》

★ 日本amazon.com customer review 4.3顆星

★ 成功人生的秘訣就是，擁有「想法」

★無論何時、何地閱讀，都讓人滿腔熱誠

