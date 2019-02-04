日本電信公司第二電電（KDDI）成功的唯一理由

▲在美國，就算從西部的加州打電話到東部的紐約通話許久，電話費仍然十分低廉。相對的，若是在日本，哪怕只是出差從東京打公共電話回到位於京都的總公司，也必須將一百、兩百日圓換成十元硬幣，不斷投入電話機裡才能維持通話，兩者通話費可說大相逕庭。（圖／路透社，下同）

作者：稻盛和夫

譯者：林子傑

摘自：天下雜誌 《活下去的力量》

●精選書摘

此外，我在一九八四年，伴隨著通訊事業的自由化，建立了第二電電企劃這一間公司。

這間公司後來合併了國際電信電話公司（KDD）與日本移動通信（IDO），現在稱為KDDI，是日本國內僅次於NTT的第二大通訊公司。現在，KDDI的營業額大約是三兆日圓，若將京瓷與KDDI的營業額加總在一起，總營業額已經過了四兆日圓（編按：本數字是二○○一年七月時的資料）。

以上這些，便是自從我二十七歲成立公司以來，歷經四十二年（編按：二○○一年當時），僅以「作為人，什麼才是正確的」的思考方式，當作是人生的座標軸而一路走來的結果。

經常有國內外的各界評論家或經濟學者詢問我，「為何京瓷能夠發展至今天這種規模呢？」此外，也常有人說，「稻盛先生是一位優秀的技術人員，而且正好碰上陶瓷這種材質流行的時代，所以才能獲得空前的成功對吧？」這時我總是回答，「並非如此。我能有今天，不是因為我跟上時代潮流，也不是因為我的技術很優秀。我認為最重要的事情，就是我所擁有的思考方式、哲學是正確的。這不僅限於我，而是所有員工共享的理念。」

我覺得，只要擁有不愧於他人的哲學，不管是誰都能夠獲得成功。

在通訊事業開放自由經營以前，日本的通話費用非常高昂，一般民眾都感到十分困擾。由於我很久以前曾經在美國工作過，所以了解美國的通訊費用遠比日本來得便宜許多。

在美國，就算從西部的加州打電話到東部的紐約通話許久，電話費仍然十分低廉。相對的，若是在日本，哪怕只是出差從東京打公共電話回到位於京都的總公司，也必須將一百、兩百日圓換成十元硬幣，不斷投入電話機裡才能維持通話，兩者通話費可說大相逕庭。

對這種現象，我一直感到十分不滿。電信通訊事業由於為單一企業所獨占，國民為此負擔很重，這種狀況實在太令人義憤填膺，因此我決定設立第二電電。

對於這個決定，不僅我自己覺得無謀，周圍的人當然也主張，「稻盛先生或許在陶瓷的領域上確實是一個優秀的技術人員，但對於電信通訊的技術完全一無所知。這樣的挑戰必然以失敗收場。」

我則祕密召集我們的幹部，如此說道，

「有人說京瓷之所以成功，是因為我的技術很優秀，或是因為跟上時代潮流，但事實並非如此。成功，是因為我擁有哲學。但口說無憑，大談哲學也不會有人相信，因此我打算設立一家名叫第二電電的通訊公司來證明我的哲學是對的。對於通訊事業，我既沒技術也沒知識，擁有的就只有經營哲學。光憑著經營哲學真的能夠使這個事業成功，倘若成功的話，我們就能證明哲學在經營上有多麼重要。」同時，我又告訴他們，「話雖如此，這的確是一場有勇無謀的挑戰，或許會以失敗收場。為此，我希望各位允許我最多投入一千億日圓。」

當時由於公司獲利而存了許多存款，我才會直截了當地對幹部們說，希望他們讓我使用其中的一千億日圓創業，如果花了這麼多費用還不成功，那麼我就撤退。最後，結果如各位所知，第二電電獲得了傲人的成功。

雖然周圍很多人都說「京瓷的成功在於陶瓷跟上了時代趨勢」，但我可以驕傲地說，不是我跟上了潮流，而是我創造了使用陶瓷的潮流。

近十年來，我開始在全球各地的材料工學學會等會議上，獲得「因為有稻盛在日本創立京瓷並拚命努力，全球才興起一片世界級的陶瓷熱潮。如果沒有他在的話，也將不會有這股熱潮」的評價。而我的如此功績，正是因為我有正確的「思考方式」才能夠獲得。

話雖如此，我的思考方法一點也不複雜，只是「作為一個人，什麼才是正確、什麼是不正確的」這樣單純而返璞歸真的內容。

這種思考方式以一般的言語形容，便是正義、公平、公正、誠實、勇敢、博愛、勤勉、謙虛。也就是說，我們要實踐的事情其實非常簡單：有沒有違背正義、有沒有背棄誠實、有沒有失去勇敢、有沒有欠缺謙虛，並且對於世上所有一切都擁有博愛精神。我認為，我們須要做的便是重視這些道理，然後以不愧為人的生活方式活下來，這樣便已經十分足夠。

將這些原則當作內心的座標軸，不管面對何種障礙與困難都貫徹始終，我們就必然能夠獲得成功。

★本文經天下雜誌 授權，摘自《面對激烈變化、日益悲慘的環境，你要有：活下去的力量》

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