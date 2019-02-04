　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

日本電信公司第二電電（KDDI）成功的唯一理由

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼第二電電　KDDI。（圖／路透）

▲在美國，就算從西部的加州打電話到東部的紐約通話許久，電話費仍然十分低廉。相對的，若是在日本，哪怕只是出差從東京打公共電話回到位於京都的總公司，也必須將一百、兩百日圓換成十元硬幣，不斷投入電話機裡才能維持通話，兩者通話費可說大相逕庭。（圖／路透社，下同）

作者：稻盛和夫
譯者：林子傑
摘自：天下雜誌 《活下去的力量

●精選書摘

此外，我在一九八四年，伴隨著通訊事業的自由化，建立了第二電電企劃這一間公司。

這間公司後來合併了國際電信電話公司（KDD）與日本移動通信（IDO），現在稱為KDDI，是日本國內僅次於NTT的第二大通訊公司。現在，KDDI的營業額大約是三兆日圓，若將京瓷與KDDI的營業額加總在一起，總營業額已經過了四兆日圓（編按：本數字是二○○一年七月時的資料）。

以上這些，便是自從我二十七歲成立公司以來，歷經四十二年（編按：二○○一年當時），僅以「作為人，什麼才是正確的」的思考方式，當作是人生的座標軸而一路走來的結果。

經常有國內外的各界評論家或經濟學者詢問我，「為何京瓷能夠發展至今天這種規模呢？」此外，也常有人說，「稻盛先生是一位優秀的技術人員，而且正好碰上陶瓷這種材質流行的時代，所以才能獲得空前的成功對吧？」這時我總是回答，「並非如此。我能有今天，不是因為我跟上時代潮流，也不是因為我的技術很優秀。我認為最重要的事情，就是我所擁有的思考方式、哲學是正確的。這不僅限於我，而是所有員工共享的理念。」

我覺得，只要擁有不愧於他人的哲學，不管是誰都能夠獲得成功。

在通訊事業開放自由經營以前，日本的通話費用非常高昂，一般民眾都感到十分困擾。由於我很久以前曾經在美國工作過，所以了解美國的通訊費用遠比日本來得便宜許多。

▲▼第二電電　KDDI。（圖／路透）

在美國，就算從西部的加州打電話到東部的紐約通話許久，電話費仍然十分低廉。相對的，若是在日本，哪怕只是出差從東京打公共電話回到位於京都的總公司，也必須將一百、兩百日圓換成十元硬幣，不斷投入電話機裡才能維持通話，兩者通話費可說大相逕庭。

對這種現象，我一直感到十分不滿。電信通訊事業由於為單一企業所獨占，國民為此負擔很重，這種狀況實在太令人義憤填膺，因此我決定設立第二電電。

對於這個決定，不僅我自己覺得無謀，周圍的人當然也主張，「稻盛先生或許在陶瓷的領域上確實是一個優秀的技術人員，但對於電信通訊的技術完全一無所知。這樣的挑戰必然以失敗收場。」

我則祕密召集我們的幹部，如此說道，

「有人說京瓷之所以成功，是因為我的技術很優秀，或是因為跟上時代潮流，但事實並非如此。成功，是因為我擁有哲學。但口說無憑，大談哲學也不會有人相信，因此我打算設立一家名叫第二電電的通訊公司來證明我的哲學是對的。對於通訊事業，我既沒技術也沒知識，擁有的就只有經營哲學。光憑著經營哲學真的能夠使這個事業成功，倘若成功的話，我們就能證明哲學在經營上有多麼重要。」同時，我又告訴他們，「話雖如此，這的確是一場有勇無謀的挑戰，或許會以失敗收場。為此，我希望各位允許我最多投入一千億日圓。」

當時由於公司獲利而存了許多存款，我才會直截了當地對幹部們說，希望他們讓我使用其中的一千億日圓創業，如果花了這麼多費用還不成功，那麼我就撤退。最後，結果如各位所知，第二電電獲得了傲人的成功。

雖然周圍很多人都說「京瓷的成功在於陶瓷跟上了時代趨勢」，但我可以驕傲地說，不是我跟上了潮流，而是我創造了使用陶瓷的潮流。

近十年來，我開始在全球各地的材料工學學會等會議上，獲得「因為有稻盛在日本創立京瓷並拚命努力，全球才興起一片世界級的陶瓷熱潮。如果沒有他在的話，也將不會有這股熱潮」的評價。而我的如此功績，正是因為我有正確的「思考方式」才能夠獲得。

話雖如此，我的思考方法一點也不複雜，只是「作為一個人，什麼才是正確、什麼是不正確的」這樣單純而返璞歸真的內容。

這種思考方式以一般的言語形容，便是正義、公平、公正、誠實、勇敢、博愛、勤勉、謙虛。也就是說，我們要實踐的事情其實非常簡單：有沒有違背正義、有沒有背棄誠實、有沒有失去勇敢、有沒有欠缺謙虛，並且對於世上所有一切都擁有博愛精神。我認為，我們須要做的便是重視這些道理，然後以不愧為人的生活方式活下來，這樣便已經十分足夠。

將這些原則當作內心的座標軸，不管面對何種障礙與困難都貫徹始終，我們就必然能夠獲得成功。

▲▼活下去的力量。（圖／天下雜誌提供）

★本文經天下雜誌 授權，摘自《面對激烈變化、日益悲慘的環境，你要有：活下去的力量
★ 日本amazon.com customer review 4.3顆星
★ 成功人生的秘訣就是，擁有「想法」
★無論何時、何地閱讀，都讓人滿腔熱誠

ET快訊
別鐵齒！大年初一12大禁忌藏恐怖詛咒　避開轉運1整年
浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭真相　女兒認屍崩潰：回家了

關鍵字：稻盛和夫,林子傑,天下雜誌,活下去的力量

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

革命英雄長眠地！新加坡華人公墓「武吉布朗」　錫克衛兵代替石獅站崗

就是想待在韓國！　弘大「搭訕居酒屋」：單身來，成對走

巨響+碎片大噴散！德製一戰手榴彈爆破　放了一世紀威力仍超強

美國所面臨的26項「國安危機」　民營企業竟然跟恐怖主義一樣危險

各國過年習俗大不同！越南買「活鯉魚」放生　韓國壓歲錢竟放「白色信封」

我不斷尋找妳！4歲童淚訴曾變天使…「待過媽媽肚子2次」

姊妹打賭「看誰能色誘爸爸」！她贏了大談父女戀還結婚　下場慘了

日本電信公司第二電電（KDDI）成功的唯一理由

「保麗龍箱+喇叭」貼牆播音樂！老伯夜夜失眠　竟自製「震樓器」炸鄰居

比鑽石還要貴！以色列首挖到藍色「迦密石」　網驚：有宇宙在裡面

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

4菜1湯、50元肉粿還加虱目魚 台南高CP值早餐只要銅板價

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

革命英雄長眠地！新加坡華人公墓「武吉布朗」　錫克衛兵代替石獅站崗

就是想待在韓國！　弘大「搭訕居酒屋」：單身來，成對走

巨響+碎片大噴散！德製一戰手榴彈爆破　放了一世紀威力仍超強

美國所面臨的26項「國安危機」　民營企業竟然跟恐怖主義一樣危險

各國過年習俗大不同！越南買「活鯉魚」放生　韓國壓歲錢竟放「白色信封」

我不斷尋找妳！4歲童淚訴曾變天使…「待過媽媽肚子2次」

姊妹打賭「看誰能色誘爸爸」！她贏了大談父女戀還結婚　下場慘了

日本電信公司第二電電（KDDI）成功的唯一理由

「保麗龍箱+喇叭」貼牆播音樂！老伯夜夜失眠　竟自製「震樓器」炸鄰居

比鑽石還要貴！以色列首挖到藍色「迦密石」　網驚：有宇宙在裡面

連假台中花博走春　市府：記得帶有照片身分證件

《黑色沙漠M》2/21將開九大職業覺醒　新職業名稱搶先看

過年祈福參拜求平安　宏碁智慧佛珠唸經幫你加持

外婆的味道！白麵線燙熟「加OO拌麻油」香炸　釣出古早味：用OO油也好吃

頂替影片曝光！20歲無照男國一擦撞　「轉2圈」下車急換駕駛

粉紅櫻花、繽紛百日草！桃園走春 5大超浪漫賞花景點

母胎單身你信？Apink娜恩：好想談戀愛　這些人單身20年↑

談柯文哲　陳佩琪結婚第一天開始就知道他「很奇怪」

唱歌秒變「走音魔」！高嘉瑜曝「黑暗過去」笑：也許我是下個蔡依林

音檔曝光！雲林麥寮鄉長親認「內線選舉」：他給我選，就是因為要選立委　

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

韓國人：為何台灣人要反韓？

比鑽石貴！以色列發現新礦物「迦..

男褲內有一坨屎　海關驚見真黃金

他砸百萬新幣「與鬼為鄰」：風水..

洋男喝掛倒地　騎士淡定當減速丘..

俄未解謎案！　「強大未知力量」..

嫌鄰居吵！老伯「保麗龍箱+喇叭..

媽媽點漢堡吃　車後兒拿槍自轟臉

女童鼻痛　醫活抓「7cm水蛭」..

他打激素成「跨性別女性」　成功..

古老鼠疫出土　遠古文明滅亡之謎

獅子都怕！長頸鹿猛力一踢　動物..

姊妹比賽色誘老爸　贏家大談父女..

18歲女車禍半身癱　竟意外爆出..

更多熱門

相關新聞

川普太瘋、陸經濟又放緩　逾7成CEO看壞明年景氣

《天下雜誌》最新2000大企業CEO調查結果出爐，調查顯示，有75.7%的企業家對明年全球景氣感到不樂觀，對比去年高達72%企業家的樂觀情緒，可說是完全翻轉。

房間亂該先打掃or整理雜物？

空間整理師v.s.打掃阿姨差在哪？

直播／九合一選舉前哨戰 藍與白的逆襲？

食品業唯一！摩斯漢堡蟬聯天下企業公民獎小巨人

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

命理專家教大家超簡單旺財術！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

勝利夜店爆代客撿屍！拖醉女進房

阿滴「寵妹行為全記錄」！

女買刮刮樂以為沒中　好心店員瞥見100萬

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面