京瓷與KDDI、日本航空都是因為有「想法」才能順利

▲ 稻盛和夫認為，應該要盡自己所能去抱持崇高的志向、遠大的「想法」，然後朝著該崇高遠大的目標拚死努力前進。（圖／路透社，下同）

作者：稻盛和夫

譯者：林子傑

摘自：天下雜誌 《活下去的力量》

●精選書摘

無論是京瓷或是KDDI、日本航空，都不是一開始就知道有能順利走向成功的道路。

每一間公司，都是以最初的突發奇想，以及絕對要達成目標的「想法」才開始的。

可是，就因為我強烈堅持如此「想法」，並且持續付出不輸給任何人的努力，才使得原本異想天開的「想法」，帶來了遠遠超乎自己想像的美好未來。

「想法」就是擁有這麼了不起又偉大的力量。

也因此，首先請大家務必相信，一個人所抱持的「想法」一定能夠獲得實現。請絕對不要覺得「這種事想歸想，實際上是不可能實現的」。盡自己所能去抱持崇高的志向、遠大的「想法」，然後朝著該崇高遠大的目標拚死努力前進。

倘若我們這麼做，我們的「想法」就能夠逐步實現。

同時，如果我們的「想法」是「為了貢獻世人」等純潔美麗的意念，我們將能夠超越自己的力量，獲得周圍人們、甚至獲得自然的力量，使得實現的可能性進一步提高。

只不過，無論我們有多強烈地希望，我們所「想」的事情並不會馬上就實現。

心想雖會事成，但是畢竟需要時間。我已經八十四歲了，從我出社會至今六十多年來，都堅持懷抱「我想這麼做」、「我想成為這種人」等強烈的「想法」而拚命努力。

一路走下來的結果是，現在我認為我度過了一個很美好的人生。

如上所述，哪怕要花上時間，只要我們每一個人都在心中強烈抱持純粹而美麗的「想法」，並且拚命努力，「心想必會事成」這個主宰宇宙的自然法則，將可以實現。

願閱讀本書的讀者朋友們，都能夠在心中不斷堅持存有美麗的「想法」，並且過著美好的人生。

那絕對不是一朝一夕就能夠實現的事情。

雖然要花上漫長時間，但請各位絕對不要放棄，而要持續努力貫徹自己的「想法」。

我希望各位都能夠走過一個美好的人生。

★本文經天下雜誌 授權，摘自《面對激烈變化、日益悲慘的環境，你要有：活下去的力量》

★ 日本amazon.com customer review 4.3顆星

★ 成功人生的秘訣就是，擁有「想法」

★無論何時、何地閱讀，都讓人滿腔熱誠

