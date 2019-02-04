　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

京瓷與KDDI、日本航空都是因為有「想法」才能順利

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 稲盛和夫。（圖／路透社）

▲ 稻盛和夫認為，應該要盡自己所能去抱持崇高的志向、遠大的「想法」，然後朝著該崇高遠大的目標拚死努力前進。（圖／路透社，下同）

作者：稻盛和夫
譯者：林子傑
摘自：天下雜誌 《活下去的力量

●精選書摘

無論是京瓷或是KDDI、日本航空，都不是一開始就知道有能順利走向成功的道路。

每一間公司，都是以最初的突發奇想，以及絕對要達成目標的「想法」才開始的。

可是，就因為我強烈堅持如此「想法」，並且持續付出不輸給任何人的努力，才使得原本異想天開的「想法」，帶來了遠遠超乎自己想像的美好未來。

「想法」就是擁有這麼了不起又偉大的力量。

也因此，首先請大家務必相信，一個人所抱持的「想法」一定能夠獲得實現。請絕對不要覺得「這種事想歸想，實際上是不可能實現的」。盡自己所能去抱持崇高的志向、遠大的「想法」，然後朝著該崇高遠大的目標拚死努力前進。

倘若我們這麼做，我們的「想法」就能夠逐步實現。

▲▼第二電電　KDDI。（圖／路透）

同時，如果我們的「想法」是「為了貢獻世人」等純潔美麗的意念，我們將能夠超越自己的力量，獲得周圍人們、甚至獲得自然的力量，使得實現的可能性進一步提高。

只不過，無論我們有多強烈地希望，我們所「想」的事情並不會馬上就實現。

心想雖會事成，但是畢竟需要時間。我已經八十四歲了，從我出社會至今六十多年來，都堅持懷抱「我想這麼做」、「我想成為這種人」等強烈的「想法」而拚命努力。

一路走下來的結果是，現在我認為我度過了一個很美好的人生。

如上所述，哪怕要花上時間，只要我們每一個人都在心中強烈抱持純粹而美麗的「想法」，並且拚命努力，「心想必會事成」這個主宰宇宙的自然法則，將可以實現。

願閱讀本書的讀者朋友們，都能夠在心中不斷堅持存有美麗的「想法」，並且過著美好的人生。

那絕對不是一朝一夕就能夠實現的事情。

雖然要花上漫長時間，但請各位絕對不要放棄，而要持續努力貫徹自己的「想法」。

我希望各位都能夠走過一個美好的人生。

▲▼活下去的力量。（圖／天下雜誌提供）

★本文經天下雜誌 授權，摘自《面對激烈變化、日益悲慘的環境，你要有：活下去的力量
★ 日本amazon.com customer review 4.3顆星
★ 成功人生的秘訣就是，擁有「想法」
★無論何時、何地閱讀，都讓人滿腔熱誠

ET快訊
ETtoday祝您豬年行大運！鎮瀾宮搶頭香　神速哥秒抱金媽祖
命定頭獎！新北男搶刮刮樂「撿剩的」…離奇中300萬

關鍵字：稻盛和夫,林子傑,天下雜誌,活下去的力量

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

京瓷與KDDI、日本航空都是因為有「想法」才能順利

美國二戰老兵不服老！大跳「floss舞」慶祝96歲生日

狠媽稱家裡窮...逼15歲女「賣淫千次」賺300萬！輕判6年鄉民氣炸

散步到一半地上突冒出「人頭」！婦嚇壞通報才發現是珍貴的千年雕像

老公曖昧偷吃！她出門20mins折返抓姦　驚見床上躺15歲親生女兒

女人第六感！媽媽睡夢中突睜眼「秒抓桶子」　2秒後神準接孩子嘔吐物

鄭和去過澳洲？　西澳海岸挖出疑似明朝「嬰兒」佛像　

澳洲北部遭「百年大洪水」襲擊　2m巨鱷魚民宅外閒晃...居民嚇傻眼

虐死2月嬰還「裝車」送回母手中！保姆抓頭狂撞　他「臉變灰白＋嘴唇泛紫」

這些字必須消失！2018年最討厭單字排行榜　川普狂中標

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

4菜1湯、50元肉粿還加虱目魚 台南高CP值早餐只要銅板價

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

京瓷與KDDI、日本航空都是因為有「想法」才能順利

美國二戰老兵不服老！大跳「floss舞」慶祝96歲生日

狠媽稱家裡窮...逼15歲女「賣淫千次」賺300萬！輕判6年鄉民氣炸

散步到一半地上突冒出「人頭」！婦嚇壞通報才發現是珍貴的千年雕像

老公曖昧偷吃！她出門20mins折返抓姦　驚見床上躺15歲親生女兒

女人第六感！媽媽睡夢中突睜眼「秒抓桶子」　2秒後神準接孩子嘔吐物

鄭和去過澳洲？　西澳海岸挖出疑似明朝「嬰兒」佛像　

澳洲北部遭「百年大洪水」襲擊　2m巨鱷魚民宅外閒晃...居民嚇傻眼

虐死2月嬰還「裝車」送回母手中！保姆抓頭狂撞　他「臉變灰白＋嘴唇泛紫」

這些字必須消失！2018年最討厭單字排行榜　川普狂中標

「照明人」蔣春燕45萬創業賺回上億利潤　今轉型押寶智能家居

法鼓山除夕敲鐘　蔡英文、馬英九、吳敦義同框祈福無交集

虎斑貓討摸「吱～」被電歪　眼神死「甩頭怒喵」：靜電啦！

「我要交個女朋友！」嘉義新港奉天宮搶頭香　27歲業務拔頭籌

區塊鏈更臻成熟　狗年4大趨勢凸顯技術快速落地要大運用

包租公理財／擅用保單貸款省利息

鋼琴數量破百！任賢齊周華健《春晚》合唱「萬年夯曲」

《波希米亞狂想曲》讓人想到自己偶像　不是皇后歌迷也看到哭！

19歲連生3子嫁不進千億豪門　梁洛施一句「值得」錄影淚崩！

國際熱門新聞

比鑽石貴！以色列發現新礦物「迦..

韓國人：為何台灣人要反韓？

男褲內有一坨屎　海關驚見真黃金

我不斷尋找妳！4歲童淚訴曾變天..

洋男喝掛倒地　騎士淡定當減速丘..

他砸百萬新幣「與鬼為鄰」：風水..

嫌鄰居吵！老伯「保麗龍箱+喇叭..

女童鼻痛　醫活抓「7cm水蛭」..

媽媽點漢堡吃　車後兒拿槍自轟臉

老公曖昧偷吃　她驚床上躺15歲..

俄未解謎案！　「強大未知力量」..

他打激素成「跨性別女性」　成功..

古老鼠疫出土　遠古文明滅亡之謎

姊妹比賽色誘老爸　贏家大談父女..

更多熱門

相關新聞

第二電電（KDDI）成功的唯一理由

此外，我在一九八四年，伴隨著通訊事業的自由化，建立了第二電電企劃這一間公司。這間公司後來合併了國際電信電話公司（KDD）與日本移動通信（IDO），現在稱為KDDI，是日本國內僅次於NTT的第二大通訊公司。現在，KDDI的營業額大約是三兆日圓，若將京瓷與KDDI的營業額加總在一起，總營業額已經過了四兆日圓（編按：本數字是二○○一年七月時的資料）。

川普太瘋、陸經濟又放緩　逾7成CEO看壞明年景氣

房間亂該先打掃or整理雜物？

空間整理師v.s.打掃阿姨差在哪？

直播／九合一選舉前哨戰 藍與白的逆襲？

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

命理專家教大家超簡單旺財術！

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

前男友都包1萬！女：過完年就分

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻譯

她結婚淚謝：媽媽把我從櫃子拉出來

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面