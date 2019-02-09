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前2名竟然都是它們！屈臣氏、康是美公佈2018年度熱銷Top10

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▲▼ 屈臣氏，藥妝，美妝 。（圖／資料照）

▲屈臣氏公佈2018年度熱銷Top10排行榜。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

雖然近年來日系藥妝大舉進攻台灣，競爭相當激烈，但屈臣氏和康是美仍是台灣藥妝通路前兩名業者。而屈臣氏和康是美也都統計了去年熱銷排行榜前十名。其中，蘇菲娜漾緁控油瓷效妝前隔離乳和洗顏專科超微米潔顏乳（升級版），則分別攻佔前兩名寶座。

屈臣氏公佈2018年全店不分類熱銷商品Top10，自第一名到第五名分別為：洗顏專科超微米潔顏乳（升級版）、蘇菲娜 Primavista Ange漾緁 控油瓷效妝前隔離乳、屈臣氏抽取式衛生紙110抽10包入、 FINO高效滲透護髮膜230g（沖洗型）、蜜妮深層卸粧乳180ml。

而第六名到第十名則分別為：蘇菲彈力貼身量少潔翼16片、巴黎萊雅溫和眼唇卸粧液125ml、Biore含水防曬保濕水凝乳50g、 惹我清爽吸油蜜粉、 divinia 超淨化潔顏胺基酸深層卸妝乳180ml。

▲▼ 康是美 。（圖／業者提供）

至於康是美的2018年度熱銷Top10則分別為：蘇菲娜漾緁控油瓷效妝前隔離乳125ml、資生堂惹我清爽吸油蜜粉、露得清細白修護面膜8+8片促銷組、imju薏仁清潤化妝水500ml、Labo Labo毛孔緊膚水200ml、MKUP賴床美白素顏霜50ML、露得清水活保濕凝露50g、媚比琳超激細抗暈眼線抗手震黑色、凱婷凝色柔滑眼線膠筆 BK-1、1028飛激長瞬翹防水睫毛膏。

康是美指出，奪下第二名的資生堂惹我清爽吸油蜜粉，不僅是超過十年長青商品，更是200元有找的高CP值粉底，號稱開架界的長壽暢銷單品。至於熱銷第一名的蘇菲娜漾緁控油瓷效妝前隔離乳，屬「裸亮控」必Buy單品，可飾膚色不均，呈現明亮勻透好膚質，亦可當作妝前打底使用。

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關鍵字：屈臣氏,康是美,美妝,彩妝,藥妝通路,排行榜

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