　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2018年度「熱銷10大排行榜」公開！3大日系藥妝名單一次收藏

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

記者曾婉婷／綜合報導

日系藥妝風潮在台持續發燒，根據日本觀光局統計，台灣人赴日購物消費，有超過7成為選購藥妝品，可見國人對日系藥妝喜愛度高。然而，台灣除了日藥本舖和Tomod’s外，蟬聯22年日本藥妝銷售冠軍的松本清，日前也在台北開設兩家店。然而，到底店內哪些商品最熱銷呢？三大業者也統計了去年度的10大銷售排行榜。

▲▼ 日藥本鋪 。（圖／業者提供）

▲台灣藥妝市場進入戰國時代。（圖／業者提供，下同）

根據日藥本舖統計2018年度排行榜，分別為：Pelican馬油潤澤美膚皂80G、DHC橄欖油護唇膏1.5G、經口補水對策500ml、Pharmaact無添加潔顏乳130g、龍角散原味條糖、參天清涼眼藥水、護那酷涼液55ml、絲花潤澤化妝棉(40片) 、天然馬油保濕潤膚乳霜 、毛穴撫子日本米精華保濕面膜10入。

日藥本舖指出，奪下第一名的Pelican馬油潤澤美膚皂因CP值高且泡沫細緻，受到消費者喜愛，甚至已蟬聯5年的年度銷售冠軍，每年可賣出10萬顆以上，銷售量約可疊出6座101大樓。

▲Tomod’s面膜。（圖／Tomod’s提供）

而Tomod’s的2018年度排行榜則為，Saborino早安面膜 （32枚入）、DHC維他命C （30日份）、Pharmaact zero無添加潔顏乳、我的美麗日記黑珍珠煥白面膜 （8入）、PITTA高密合可水洗口罩 （3入）、Imju薏仁清潤化妝水、俏正美BB膠原錠 （120粒）、休足時間清涼舒緩貼片 （18枚入）、ORSON乾杯鱈魚起士條、碧菲絲特毛孔即淨卸妝棉。

其中，Pharmaact zero無添加潔顏乳、PITTA高密合可水洗口罩 （3入）、俏正美BB膠原錠 （120粒）、ORSON乾杯鱈魚起士條、碧菲絲特毛孔即淨卸妝棉等，更是Tomod’s店內默默熱銷的好物。

Tomod’s表示，外觀不起眼的Pharmaact zero無添加潔顏乳，因全系列商品訴求不添加香料，著色料，溫和潔淨而不增加肌膚多餘的負擔，加上平實的價格所以特別受到消費者歡迎。因此，該商品已默默常年蟬聯在熱銷榜上。

▲▼ 松本清 。（圖／記者曾婉婷攝）

至於松本清則自開幕至今熱銷的前10大商品分別為，ARGELAN草本保濕植萃潤唇膏（橙花香&柑橘）、花王美舒律蒸氣眼罩（香檸檬香）、LITS逆齡潤澤集中修護面膜、太陽神玻尿酸高保濕濃縮精華、RETINOTIME緊緻賦活保濕濃縮精華液 EX、LUX綠色奇蹟植萃無矽靈洗髮精、MKLAB美樂牙周專業護理牙刷、INSTREAM怡舒特麗晚安鎖水保濕凍膜、Leun Plus眼波流轉長效眼線膠筆#02 溫柔咖啡、BULK AAA高濃度導入保濕精華。

松本清說，奪下第二名的花王美舒律蒸氣眼罩（香檸檬香），是與國際大廠花王獨家共同開發的限定獨賣商品，主打發熱時間升級2倍，且服貼度更提升。不過，目前因二店開幕造成搶購熱潮，台日皆已全面缺貨，日本花王正緊急加開生產線製作中。

ET快訊
快訊／初六送窮神！「1.5億大樂透」開獎　搶最後84組春節大
爽完23天明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰　網笑翻：我家的也是

關鍵字：松本清,日藥本舖,Tomod’s,排行榜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

春節倒數！萬年不敗「年節禮盒」是它　連續4年蟬聯超市人氣NO.1

春節再加碼！量販「黃金周末」滿2千享9折　延長營業時間買到爽

「非籠飼放牧年節禮盒」家樂福限定販售　愛買伴手禮熱銷TOP 5出爐

「2019光之饗宴」交通懶人包！15天免費看台北最美夜景

首賣！好市多「少女心噴發草莓奶酒」搶翻　網友回報：內湖店賣完了

情人節快到了！精準送禮不失禮　３大討好女友選購守則不藏私

2018年度「熱銷10大排行榜」公開！3大日系藥妝名單一次收藏

情人節約會必勝！全台5間「浪漫教堂」一秒踏進小歐洲

超市「隱藏版」好物人氣TOP 5！這款咖啡濾紙年賣破10萬包

準備開工了！星巴克買1送1、超商大熱美1元　18家咖啡優惠懶人包　

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

情人節快到了！精準送禮不失禮　３大討好女友選購守則不藏私

2018年度「熱銷10大排行榜」公開！3大日系藥妝名單一次收藏

情人節約會必勝！全台5間「浪漫教堂」一秒踏進小歐洲

超市「隱藏版」好物人氣TOP 5！這款咖啡濾紙年賣破10萬包

準備開工了！星巴克買1送1、超商大熱美1元　18家咖啡優惠懶人包　

累積好感度！做自己「情緒的主人」別用虛偽裝飾性格

好市多「賣場霸主」地位動搖！網激推這家免年費：退貨機制很讚

超市2018年度泡麵排行榜出爐！「泡麵王」穩坐霸主寶座　網曝內行人吃法

追尋夢想最後回歸原點的心靈之旅　繪本《鯨魚芭芭離家記》

前2名竟然都是它們！屈臣氏、康是美公佈2018年度熱銷Top10

二手大衣賣3.3萬…客人一驗「是假貨」　女星親上火線回應了！

中職／小胖學長當目標　刺激黃鈞聲進步動力

扯男「3度抱愛心捐款箱」落跑　僅得手650元恐賠上9萬

快訊／初六送窮神！「1.5億大樂透」開獎　最後84組春節大紅包出爐

孫興慜8至15歲不踢比賽只練基本　前職業球員父教導做人更重要

更新／華航賠償方案轉彎！　旅行社實報實銷、散客給補償都要視個案

怎麼搭都很帥！男人衣櫃要有的5大「經典外套」

產婦開3cm崩潰打不了無痛　麻醉醫師卡開刀房：只能說抱歉

中職／球速曾掉到122公里　成黃子鵬前進動力

馮紹峰錄影穿這樣放閃了！　網一看驚呆：是趙麗穎的外套

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

消費熱門新聞

好市多地位動搖！網推這家免年費

準備開工了！18家咖啡優惠懶人..

屈臣氏、康是美年度熱銷Top1..

泡麵王穩坐霸主！網曝內行人吃法

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

年後減重！50萬人成功的「全身..

超市「隱藏版」好物人氣TOP ..

好市多必買四天王還有最超值神物

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

韓粉必讀！韓國瑜的奮進人生

7種在Costco不該買的商品

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

懷念！10年前蒸的大亨堡無敵好..

更多熱門

相關新聞

屈臣氏、康是美年度熱銷Top10

雖然近年來日系藥妝大舉進攻台灣，競爭相當激烈，但屈臣氏和康是美仍是台灣藥妝通路前兩名業者。而屈臣氏和康是美也都統計了去年熱銷排行榜前十名。其中，蘇菲娜漾緁控油瓷效妝前隔離乳和洗顏專科超微米潔顏乳（升級版），則分別攻佔前兩名寶座。

「泡麵王」奪下量販2018熱銷冠軍

「男生最愛的女生髮色」TOP5

日本女星整容範本第1名大爆冷

2018年最討厭單字排行榜

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

「反對機師罷工」地勤集結赴交部抗議

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

好市多地位動搖！網推這家免年費

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

困1.5公尺地洞哀號　動保救5幼犬

美專家爆「台漁船撈到UFO」 美軍列機密

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面