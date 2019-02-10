2018年度「熱銷10大排行榜」公開！3大日系藥妝名單一次收藏

記者曾婉婷／綜合報導

日系藥妝風潮在台持續發燒，根據日本觀光局統計，台灣人赴日購物消費，有超過7成為選購藥妝品，可見國人對日系藥妝喜愛度高。然而，台灣除了日藥本舖和Tomod’s外，蟬聯22年日本藥妝銷售冠軍的松本清，日前也在台北開設兩家店。然而，到底店內哪些商品最熱銷呢？三大業者也統計了去年度的10大銷售排行榜。

▲台灣藥妝市場進入戰國時代。（圖／業者提供，下同）

根據日藥本舖統計2018年度排行榜，分別為：Pelican馬油潤澤美膚皂80G、DHC橄欖油護唇膏1.5G、經口補水對策500ml、Pharmaact無添加潔顏乳130g、龍角散原味條糖、參天清涼眼藥水、護那酷涼液55ml、絲花潤澤化妝棉(40片) 、天然馬油保濕潤膚乳霜 、毛穴撫子日本米精華保濕面膜10入。

日藥本舖指出，奪下第一名的Pelican馬油潤澤美膚皂因CP值高且泡沫細緻，受到消費者喜愛，甚至已蟬聯5年的年度銷售冠軍，每年可賣出10萬顆以上，銷售量約可疊出6座101大樓。

而Tomod’s的2018年度排行榜則為，Saborino早安面膜 （32枚入）、DHC維他命C （30日份）、Pharmaact zero無添加潔顏乳、我的美麗日記黑珍珠煥白面膜 （8入）、PITTA高密合可水洗口罩 （3入）、Imju薏仁清潤化妝水、俏正美BB膠原錠 （120粒）、休足時間清涼舒緩貼片 （18枚入）、ORSON乾杯鱈魚起士條、碧菲絲特毛孔即淨卸妝棉。

其中，Pharmaact zero無添加潔顏乳、PITTA高密合可水洗口罩 （3入）、俏正美BB膠原錠 （120粒）、ORSON乾杯鱈魚起士條、碧菲絲特毛孔即淨卸妝棉等，更是Tomod’s店內默默熱銷的好物。

Tomod’s表示，外觀不起眼的Pharmaact zero無添加潔顏乳，因全系列商品訴求不添加香料，著色料，溫和潔淨而不增加肌膚多餘的負擔，加上平實的價格所以特別受到消費者歡迎。因此，該商品已默默常年蟬聯在熱銷榜上。

至於松本清則自開幕至今熱銷的前10大商品分別為，ARGELAN草本保濕植萃潤唇膏（橙花香&柑橘）、花王美舒律蒸氣眼罩（香檸檬香）、LITS逆齡潤澤集中修護面膜、太陽神玻尿酸高保濕濃縮精華、RETINOTIME緊緻賦活保濕濃縮精華液 EX、LUX綠色奇蹟植萃無矽靈洗髮精、MKLAB美樂牙周專業護理牙刷、INSTREAM怡舒特麗晚安鎖水保濕凍膜、Leun Plus眼波流轉長效眼線膠筆#02 溫柔咖啡、BULK AAA高濃度導入保濕精華。

松本清說，奪下第二名的花王美舒律蒸氣眼罩（香檸檬香），是與國際大廠花王獨家共同開發的限定獨賣商品，主打發熱時間升級2倍，且服貼度更提升。不過，目前因二店開幕造成搶購熱潮，台日皆已全面缺貨，日本花王正緊急加開生產線製作中。