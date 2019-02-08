快訊／終於拍板！華航勞資方9日15:00再次協商　機師工會：沒抱太大期待

▲機師工會確定參與明天由交通部次長主持的協商。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

終於拍板！原預定今（8）下午進行華航勞資方再次協商，稍早交通部次長王國材證實，將改在明（9）下午3點舉行，由王親自主持，雙方都會出席，對此機師工會表示，雖參與協商「但沒有抱太大期待」，希望華航可以對訴求提出更完整的回應，強調檢定證還是會繼續收，等於罷工會持續進行。

交通部表示，經協調勞資雙方，已敲定明日下午3時，於交通部展開座談，資方將由華航總經理謝世謙代表，勞方將由機師工會理事長李信燕代表，另也將邀勞動部及桃園市政府勞動局出席。

機師工會理事長李信燕表示，雖然華航提出的對應沒有很明確，但的確還有空間討論，也有請王國材要求華航提出更完整的回覆，「準備充分再來談」，她也透露目前已收到超過200份機師檢定證，證明同仁對罷工的響應是相當熱烈的。

▲機師工會說，在協商尚未成功前，檢定證都會繼續收。（圖／記者呂佳賢攝）

工會在今天凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機。華航飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等多個航班停飛，根據目前統計，受影響旅客約4千人。

工會上午召開記者會說明，提出改善疲勞航班等5項訴求，也呼籲最大股東交通部出面解決爭議，盡快敦促華航回應工會訴求，才能越快讓罷工行動落幕，「工會絕對不可能為了罷工而罷工，然而，在工會訴求未能獲得真正具體回應之前，工會也絕對不可能輕易停止罷工。」