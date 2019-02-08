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參與罷工即「暫時終止勞務關係」！工會：擬對華航提告

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記者于佳云／台北報導

機師工會華航分會今（8）日有多位機師加入罷工行動，影響近20航班及華航上千名旅客，對此，交通部長林佳龍中午率領交通部相關主管召開記者會，強調任何勞資爭議的調解，不應無視於國人飛安、旅客的權益，交通部次長王國材亦親自致電工會理事長邀請下午出面協商，對此，機師工會表示目前幹部仍在討論中，但強調如果華航仍未提出對應方案就不會出席協商。

▲▼華航機師工會理事長李信燕回覆林佳龍及華航記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲機師工會理事長李信燕表示目前暫無出席交通部長邀請協商計畫。

林佳龍在記者會中表示，把每一位旅客和貨物平安、準時的送達目的地，是每一家航空公司，以及每一位機師的職責，工會當然有依法罷工權利，他完全尊重，但春節期間驟然發動罷工，造成旅客不便，很容易模糊了工會的訴求，也難以獲得社會大眾的支持，期盼工會能夠儘速派代表，出席交通部主持的勞資座談會，共謀解決問題的方案。

對此，機師工會理事長李信燕表示目前還沒詳細了解林佳龍在記者會中的談話，但有接到次長王國材來電邀請下午出面一同進行協商，不過由於目前資方仍未提出確切對應方案，下午是否要協商仍在和幹部討論中，不過目前傾向不出席。

▲▼華航機師罷工抗議，早上飛往羽田班機正常起飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會華航分會今大罷工。（圖／記者林敬旻攝）

另外，機師工會舉行罷工行動後，傳出有會員陸續收到華航公司內部訊息，訊息中表示「凡同仁參與對公司的罷工行動，公司與參與罷工同仁間僱用關係即暫時停止，是以不得享有公司任何福利事項。」且將終止支付同仁含住宿旅館等費用，更傳出華航內部散播不實謠言，意圖阻止機師參與罷工行動。

▲▼針對機師罷工華航內部祭出反制手段。（圖／記者張君豪翻攝）

▲機師工會會員收到公司內部簡訊。（圖／記者張君豪翻攝）

對此，李信燕表示確實有收到會員回報收到許多干擾訊息，包含機隊總機長和公司內部行政程序要求會員不要繳交檢定證、不要支持罷工計畫，否則將暫時終止合約且失去所有福利。對於資方意圖干擾行動，李信燕再次陳清，工會的作為都是絕對符合罷工法和勞資爭議法的保護，絕對都是合法的，而會員參與罷工期間沒有提供勞務就沒有享有福利，這部分是沒有問題，但是絕對沒有「暫時終止勞務關係」這樣的問題存在，會請會員持續收集相關事證，將來罷工行動結束後會向華航提告。

工會在今天凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場與高雄國際機場出發之航班執行罷工，參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機，機師工會表示，截至目前（下午1時30分）為止已收到約200張檢定證，也陸續收到其他會員表示會盡快趕回台灣參與罷工行動。

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關鍵字：華航,罷工

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